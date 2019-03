VRT kreeg dubbel zoveel klachten het afgelopen jaar TDS

18 maart 2019

10u49

Bron: VRT 0 TV De VRT heeft gedurende het jaar 2018 exact 8.612 klachten gekregen. Dat is een verdubbeling van het aantal klachten, in vergelijking met 2017. Dat blijkt uit het zogenaamde Klachtenrapport 2018 van de VRT.

In 2018 behandelde de klanten-en klachtendienst van de VRT in totaal 38.753 contacten, waarvan 8.612 klachten. De resultaten worden op 19 maart voorgesteld als onderdeel van het jaarverslag van de Vlaamse ombudsman in het Vlaamse parlement. “2018 was het jaar waarin het woord ‘polarisatie’ niet weg te denken was uit het politieke en maatschappelijke debat”, zegt VRT-klachtencoördinator Anabel Coremans. “Nuancering is soms ver te zoeken. Een steeds mondiger publiek deelt de wereld op in zwart en wit, waardoor het grijs soms uit het oog verloren raakt. Ook de klanten – en klachtendienst en de nieuwsombudsman voelen dat sterk aan.”

Één keer per jaar deelt de klanten- en klachtendienst van de VRT een rapport, waarbij even afstand wordt genomen om terug te kijken naar het voorbije jaar. Zo krijgt de openbare omroep een overzichtelijk beeld van wat er speelt bij de Vlaamse mediagebruiker, en hoe zij deze gebruiker nog meer kunnen betrekken bij de werking van de VRT. De omroep stelt vast dat het publiek, dat alsmaar meer zijn stem vindt, meer gewicht wil hangen aan zijn boodschap en beschouwt zijn vraag of opmerking steeds vaker als een klacht. Dat merken de VRT soms ook aan de harde toon van de berichten die zij binnenkrijgen.

“Het klopt dat onze mediagebruikers hun mening steeds sterker wordt en we de grijze zone kleiner en kleiner zien worden”, aldus de VRT-klachtencoördinator. “Dit maakt onze aanpak minder rechtlijnig en vaak persoonlijker. Op deze manier willen we de afstand met onze mediagebruikers verkleinen en de dialoog blijven aangaan.”