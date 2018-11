VRT koopt tweede seizoen van Nederlandse topreeks ‘Klem’ Redactie

08 november 2018

Het Nederlandse BNNVARA heeft het tweede seizoen van de hitserie 'Klem' verkocht aan de VRT. Dat heeft de omroep donderdag bekendgemaakt. Begin dit jaar was het eerste seizoen van Klem al in België te zien.

De reeks vertelt over de vriendschap tussen crimineel Marius Milner en Hugo Warmond, een hoge baas bij de Belastingdienst. In het tweede seizoen worden beide mannen achtervolgd door een duister geheim dat hen bindt en dat ze letterlijk proberen te begraven. BNNVARA heeft al aangekondigd dat er een derde seizoen komt. Het is nog afwachten of de VRT ook dat seizoen zal kopen. Volgens BNNVARA is er alvast veel interesse vanuit het buitenland voor de serie.