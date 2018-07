VRT-journaal blijft kort, ook na de zomer MVO

31 juli 2018

09u18

Het 18u-Journaal op VRT zal ook na de drukke sportzomer slechts twee minuten blijven duren. Het nieuwsoverzicht, dat voor de gelegenheid 'VRT NWS Update' werd gedoopt, zou voldoende zijn voor de kijker.

Kijkers die het nieuws consumeren om 18u, zouden immers ook nog op een ander tijdstip van de dag kijken. Ofwel om 13u, of om 19u. Er is dus niet meteen een reden om het Journaal van 18u terug langer te maken.

"Dat blijft zeker nog zo tot september. Binnenkort zullen we de huidige formule evalueren en bekijken of we terugkeren naar een gewoon Journaal om 18 uur", zegt Anne Stroobants, woordvoeder van de zender, in het Nieuwsblad. Inge Vrancken, hoofdredacteur van het Journaal, voegt daar nog aan toe: "Niet alleen bekijken we of de oude formule praktisch en productioneel haalbaar is, maar ook in hoeverre er behoefte aan is bij de kijker."

De kans bestaat dus dat de huidige zomerformule permanent de norm wordt.