VRT houdt 'F.C. De Kampioenen'-marathon van 24 uur in cinema (als ze 5.000 retweets halen)

26 oktober 2018

18u18

Bron: VRT 0 TV Zit de Vlaming binnenkort 24 uur lang in de cinema om non-stop naar ‘F.C. De Kampioenen’ te kijken? De kans bestaat, want de VRT gaat deels in op de vraag van een fan. Als hij 5000 retweets verzamelt, gaat het evenement door.

De populaire reeks is goed voor 21 seizoenen en drie bioscoopfilms. Een vierde film is op komst. Via Twitter heeft een fan, met het toepasselijke account Fernand Costermans, opgeroepen om 24 uur lang een marathon van de serie te houden in de bioscoop. “Hoeveel retweets voor een ‘F.C. De Kampioenen’-marathon in de bioscoop?”, luidde de vraag. “5000 retweets en we hebben een deal”, klonk het antwoord. Bij Eén benadrukken ze dat het menens is. “Er zijn nog geen concrete plannen, maar als de 5.000 retweets bereikt worden, gaan we meteen over tot actie.”

We gaan ervoor! 5000 retweets en we hebben een deal! pic.twitter.com/Ur0xhYJ9wx één(@ een) link

Deze tweet dient 5000 keer gedeeld te worden. Eens dat gebeurt, zal de VRT de marathon ook effectief organiseren. De tweet heeft al meer dan 2000 retweets verzameld. De kans zit er dus in dat het evenement ook echt zal plaatsvinden.

@een Hoeveel retweets (op dit bericht) voor een 24 uur fc de kampioenen marathon in een bioscoopzaal? Fernand Costermans(@ FernandCosterm1) link