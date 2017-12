VRT houdt deur op een kier voor serie met Bart De Pauw Redactie

Het is niet uitgesloten dat Bart De Pauw nog te zien zal zijn op de VRT, ook al is de samenwerking met de televisiemaker stopgezet na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. De Pauw maakte voor de openbare omroep immers nog de televisiereeks It's showtime.

Toen de meldingen over De Pauw bekend raakten, stopte de VRT met de uitzendingen van de quiz Twee tot de zesde macht. De reeks It's showtime zou normaal in januari op Eén te zien zijn. "Op dit moment hebben we beslist om het programma niet uit te zenden, maar we hebben niet beslist om het helemaal niet uit te zenden. We zullen zien hoe de zaak evolueert", zegt Eén-netmanager Olivier Goris.

Voor de VRT is er ook een financieel belang in het spel. De openbare omroep heeft de reeks geproduceerd samen met het productiehuis van Bart De Pauw, KoekenTroef en Telenet. De Pauw is scenarist en speelt ook zelf een rol. Via de decoder van Telenet is It's showtime overigens nog steeds op te vragen, in het aanbod van Play More. De telecomoperator kreeg gedurende een bepaalde tijd voorrang om de reeks exclusief uit te zenden.