VRT haalt reeks met omstreden Walter Capiau uit het archief

04 juni 2020

06u54 0 TV De VRT heeft een rijk archief, en besloot recent om enkele oude serie’s De VRT heeft een rijk archief, en besloot recent om enkele oude serie’s van onder het stof te halen . Daaronder ook ‘Magesien’, het eerste satirische televisieprogramma op de Vlaamse televisie. Daarin verschijnt één opvallende naam: Walter Capiau.

Een opvallende keuze, want Capiau bekende in 2012 dat hij zich in de jaren 60 en 70 schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van minder jarigen. De feiten waren intussen verjaard, dus er kwam geen veroordeling.

Eerder werden al afleveringen van de Ketnet-serie ‘Spring’ geschrapt waar Guy Van Sande in verscheen, de acteur die werd veroordeeld voor het bezit, maken en verspreiden van kinderporno. “Bij de afleveringen van Spring was het meteen duidelijk dat die niet meer herhaald konden worden bij kinderzender Ketnet”, verklaarde VRT-woordvoerder Hans Van Goethem aan Het Nieuwsblad. “Bij Radio 2 was het vooral te doen om de nostalgie. Daarom hebben we het toch online gezet. Omdat er meer vraag is naar archiefmateriaal, zijn we bij de VRT nu op zoek naar de juiste lijn die we bij archieffragmenten willen aanhouden, zonder daarmee de hele tv-geschiedenis te herschrijven.”