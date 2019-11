VRT-gezicht Peter Van de Veire presenteert ‘De Battle’ op Vier: ”Alsof ik op roetsjbaan in tuin van de buren mag gaan spelen” Redactie

00u00 1 TV Met 'De Battle' op VIER staat de grootste Vlaamse studioshow ooit in de steigers. En voor zo'n klus is allroundshowman Peter Van de Veire (47) nooit veraf. Hij kon zelfs zijn VRT-bazen ervan overtuigen hem het vertrouwde nest voor even te laten verlaten. "Maar ze weten dat ik een trouwe soldaat ben."

Acht rijdende tribunes, wekelijks zo'n 1.000 mensen in het publiek, zelfrijdende podia en reusachtige ledschermen. Het nieuwe 'De Battle', opgenomen in het pop-uptheater van Studio 100

in Puurs, moet de grootste Vlaamse studioshow ooit worden. Voor de presentatie ervan zochten Gert Verhulst en James Cooke een man met kilometers op de teller. Die vonden ze in Peter Van de Veire, die het programma gisteren voorstelde. "Ik heb nogal wat studioshows in mijn leven gepresenteerd, maar deze is productioneel de grootste die ik al heb gedaan. Geweldig om het te presenteren en uiteraard iets waar ik heel enthousiast van wordt. Het ligt mij gewoon, ik denk dat het in de genen zit. Als kind was ik altijd al die ene leerling die zijn vinger opstak toen er luidop moest worden voorgelezen in de klas. Ik moest dan ook niet lang twijfelen toen ze me vroegen."

Houten klaas

'De Battle' is een tv-strijd tussen België en Nederland. In vier afleveringen met telkens vier proeven nemen Verhulst en Cooke het op tegen hun Nederlandse collega's Katja Schuurman en Najib Amhali. Zij is één van de bekendste presentatrices bij onze noorderburen, hij één van hun grootste komieken. Elke aflevering moeten de vier elk één opdracht uitvoeren met als thema 'show', 'behendigheid', 'brein' of 'stunt'. Zo heeft Gert Verhulst leren koorddansen, moet James Cooke een auto al slippend tussen twee andere parkeren en moet Katja Schuurman alle vlaggen ter wereld van buiten leren. En dat allemaal binnen de vier muren van een tv-studio. Een idee dat tot de verbeelding spreekt, want zenders in Brazilië, Portugal, Spanje en Argentinië toonden al concrete interesse om het format over te nemen. Maar het programma vergt ook heel wat van de deelnemers. "Ik heb echt enorm veel respect voor die vier", aldus Peter. "Je mag niet vergeten dat ze maanden bezig zijn geweest met de voorbereidingen. En dat ging er bij momenten heel heftig aan toe. Zo heeft Gert een opdracht waarin hij leert linedancen. Als je Viktor Verhulst nu ziet dansen in 'Dancing With The Stars'... Ik kan je verzekeren dat Gert het 'houten klaas'-virus nog veel erger heeft. (lacht) Maar Gert heeft aan dat dansen wel een operatie aan zijn meniscus overgehouden. Die man zit door dit programma wel de rest van zijn leven met een kapotte knie. Nee, laat mij de boel dan maar gewoon presenteren en zo neutraal mogelijk proberen te supporteren voor Gert en James." De gastheer wordt bijgestaan door de Nederlandse Lieke van Lexmond.

Terug voor het avondeten

Voor Van de Veire is 'De Battle' een 'uitstapje'. Hij heeft namelijk een exclusiviteitscontract bij de openbare omroep, en het is de eerste keer dat hij een programma presenteert dat niet op de VRT te zien is. Toch gaven de omroepbonzen hun toestemming. "Ze weten dat ik altijd een trouwe soldaat ben geweest en dus vonden ze het oké", vertelt Peter. "Bovendien weten ze dat er in de nabije toekomst niet meer zulke programma's op de VRT gemaakt zullen worden, dus ze gunden het me. Het is alsof er een fantastische roetsjbaan in de tuin van je buur staat waar je een dagje op mag gaan spelen. Maar aan het eind van de dag kom je toch gewoon terug naar huis voor het avondeten. Het feit dat het om een echte ouderwetse show gaat, dat het een idee van Gert en James is en dat het ook in Nederland te zien is, waren stuk voor stuk argumenten die het moeilijk voor me maakten hier niet op in te gaan."

