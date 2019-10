Exclusief voor abonnees VRT-gezicht Annick Ruyts raakt niet verlost van zware slapeloosheid: “Twaalf jaar een jetlag, dat wreekt zich nu” Redactie

09 oktober 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Na enkele jaren achter de schermen van de VRT te hebben gewerkt, is Annick Ruyts (55) opnieuw op tv te zien. Tot daar het goede nieuws. Want net als voor haar boek ‘Slapeloos’ is de aanleiding voor haar Canvas-programma ‘De Slapelozen’ Annicks eigen hardnekkige insomnia. “Ik ben al content als ik eens enkele nachten goed slaap”, zegt Annick in Dag Allemaal.

Als we Annick Ruyts bellen om een afspraak te maken, betrappen we haar erop dat ze zich niet strikt houdt aan de regels uit haar boek. Het advies ‘Slaap niet overdag’ lapt ze al eens aan haar laars. “Ik heb net een dutje gedaan”, zegt een opgewekte Annick als we haar iets na vijf uur in de namiddag aan de lijn krijgen. “Ik kon gewoon niet meer. Ik had net een nacht níet en een nacht nauwelijks geslapen. Als dan een dag propvol vergaderingen volgt, is mijn pijp helemaal uit. Dus heb ik net een uurtje gedut en dat doet ­zoveel deugd.”

Volgens slaapexperts mag een powernap overdag niet langer dan 30 minuten duren.

Ooit kreeg ik de raad om te gaan slapen als ik thuiskom van mijn werk en op te staan voor het avondeten. Maar ik word een monster als de wekker dan gaat. Dat advies was dus niet bevorderlijk voor de vrede in huis. Eigenlijk slaap ik haast nooit overdag.

