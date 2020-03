VRT en VTM zenden ‘Thuis’ en ‘Familie’ toch uit tot 24 april MC

27 maart 2020

Los van mogelijk nieuwe coronamaatregelen of de verlenging van de huidige 'light lockdown' hebben VRT en VTM samen beslist om de uitzendingen van de soapreeksen 'Thuis' en 'Familie' te laten doorlopen tot vrijdag 24 april. Toen door de lockdown op 16 maart werd beslist de opnames van de reeksen voor onbepaalde tijd te stoppen, werd 17 april als einddatum naar voor geschoven.

“De voorbije dagen hebben we de situatie met de makers van Familie onder de loep genomen. Voorlopig kunnen we de afleveringen van de soapreeks al zeker garanderen tot vrijdag 24 april. Wat er nadien moet of kan gebeuren is onzeker. We houden ons zo lang als nodig aan de opgelegde maatregelen. We blijven de situatie nauw opvolgen en verder evalueren”, aldus VTM channelmanager Maarten Janssen.

“Aanvankelijk dachten we dat tot 17 april konden blijven uitzenden. Mits wat kleine aanpassingen in onze montage kunnen we die periode voorlopig al zeker met een week verlengen. Een beslissing die we in overleg met de collega’s van Thuis hebben genomen, want ook zij kunnen verder uitzenden tot 24 april”, maakt creative producer Wim Feyaerts duidelijk.

“Achter de schermen is er hard gewerkt,” zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Alle scènes waren al ingeblikt voor die periode, maar we wisten twee weken geleden nog niet wat de impact zou zijn van telethuiswerk voor montage en sonorisatie. Die puzzel is dus heel goed gevallen. We kunnen dus al zeker tot 24 april ‘Thuis’ brengen.”