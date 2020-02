VRT en VTM bannen Guy Van Sande van het scherm MVO

Bron: Nieuwsblad 28 TV Zenders VRT en VTM hebben besloten om acteur Guy Van Sande niet meer op tv te tonen. Dat werd bevestigd door hun woordvoerders. Het is volgens hen een teken van respect voor zijn slachtoffers. Van Sande werd veroordeeld voor het bezit, verspreiden en maken van kinderporno.

Op VTM worden bijvoorbeeld bepaalde afleveringen van ‘Aspe’ en ‘Zone Stad’ niet meer uitgezonden omdat Van Sande daar een gastrol in had. “Wij zenden die afleveringen inderdaad niet meer uit vanwege de aanwezigheid van Guy Van Sande”, zegt VTM-woordvoerster Sara Vercauteren aan Het Nieuwsblad. “Het gaat om oude afleveringen, maar het lijkt ons toch best om ze niet meer te vertonen.”

Bij VRT klinkt er een gelijkaardig verhaal, al gaat het daar niet om een absolute ban. “We houden het geval per geval tegen het licht”, klinkt het. “Ketnet besliste een tijd geleden al de afleveringen van Spring waarin Van Sande opduikt nooit meer uit te zenden. Op een kinderzender zou dat heel ongepast zijn.”