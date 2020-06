VRT en RTBF slaan handen in elkaar voor fictiereeks rond Bende van Nijvel LH

09 juni 2020

13u46 2 TV VRT (Eén) en RTBF (La Une) slaan de handen in elkaar voor ‘1985', een fictiereeks over de Bende van Nijvel. Het is de eerste keer dat de twee openbare omroepen samenwerken voor een fictieproject. De voorbereidingen, met Franstalige en Nederlandstalige acteurs en crew, zijn volop bezig. De reeks zal ten vroegste in 2022 op Eén te zien zijn.

‘1985' is gebaseerd op waargebeurde feiten en speelt zich af in de woelige jaren 80, toen de Bende van Nijvel terreur zaaide met aanvallen op warenhuizen. “De reeks volgt drie jongvolwassenen die terechtkomen in het oog van de storm die België toen op zijn kop zette, wanneer de bende brutale overvallen pleegt en spanningen tussen de onderzoekers verhinderen om de zaak op te lossen”, kondigen de zenders aan.



De voorbereidingen voor de reeks zijn volop bezig. ‘1985' zal worden gemaakt met een gemengde Vlaamse en Franstalige ploeg, ook de cast zal uit zowel Vlaanderen als Wallonië komen. De opnames zijn voorzien voor volgend jaar. De reeks zal bestaan uit acht afleveringen en wordt geregisseerd door Wouter Bouvijn (‘De twaalf’). Wie meespeelt, is nog niet bekendgemaakt.

Deze reeks brengt niet enkel het verhaal van de Bende, maar toont vooral ook de tijdsgeest van de woelige jaren 80 Olivier Goris, netmanager van Eén

“De periode waarin de Bende van Nijvel opereerde, was moeilijk voor heel België. Deze reeks brengt niet enkel het verhaal van de Bende, maar toont vooral ook de tijdsgeest van de woelige jaren 80. Misschien is een sterke fictiereeks wel de beste manier om die cruciale periode voor ons land terug tot leven te roepen en beter te begrijpen”, zegt Olivier Goris, netmanager van Eén. “RTBF is vanzelfsprekend de meest geschikte partner voor dit gemeenschappelijke verhaal over een donker hoofdstuk in onze geschiedenis.”

Sandrine Graulich, netmanager van La Une: “RTBF en VRT waren al lang met elkaar aan het praten, maar wachtten op het juiste inhoudelijke project. We hebben hier een geweldige kans om onze talenten en ons enthousiasme te bundelen, en een sterk en belangrijk verhaal te vertellen zoals niemand anders dat zou kunnen. Elk nieuw Belgisch fictieproject is een avontuur, een gok, iets waarvoor je durf moet hebben. Het kan enkel slagen met creativiteit, lef en ambitie - en dat is precies wat dit project ‘1985' kenmerkt.”