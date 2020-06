VRT biedt Vlaams Belang excuses aan voor grap met Hitlergroet in De Ideale Wereld IB TT

18 juni 2020

04u20

Bron: Belga 150 TV Op vraag van Vlaams Belang is een passage uit het satirische programma De Ideale Wereld op Canvas geknipt. De VRT bood vervolgens haar excuses aan. Dat berichten de kranten van Mediahuis vandaag. Groen spreekt van een “gevaarlijk precedent” en noemt Vlaams Belang hypocriet. “Gisteren stelden ze zich nog vragen bij het offline halen van Little Britain en Gone With the Wind. Nu blijkt dat ze zelf zonder schaamte VRT vragen om stukjes televisie weg te knippen. Dit is bijzonder hypocriet.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In De Ideale Wereld van donderdag 30 april was Geert Hoste te gast. In een item over mondkapjes liet hij zien hoe Vlaams Belangers elkaar begroeten als hun gezicht bedekt is: met de Hitlergroet. Wie de af­levering herbekijkt op het platform VRT Nu, ziet die passage niet. Op vraag van Vlaams Belang is ze uit de aflevering geknipt. Dat blijkt uit mailverkeer tussen de leden van de raad van ­bestuur, dat De Standaard kon inkijken.

Olivier Goris, programmadirecteur van Eén en Canvas, bood zijn excuses aan aan de voltallige raad, waar ook afgevaardigden van de politieke partijen en dus ook Vlaams Belang in zetelen. Van de 12 zetels zijn er 2 voor Vlaams Belang voorbehouden. De mails tonen duidelijk politieke inmenging in een programma via de raad van bestuur, aldus De Standaard. Nochtans heeft die raad volgens zijn statuten alleen strategische bevoegdheden.



Jan Jaap van der Wal, presentator van De Ideale Wereld, zegt zelf in overleg met Hoste en productiehuis Woestijnvis beslist te hebben de passage te schrappen. "Zij zagen het als aanstootgevend, ik niet, maar in diepe coronatijd hadden we geen zin om de discussie aan te gaan", zegt hij. Hij benadrukt dat het wegknippen van de passage voor hem "geen verontschuldiging" inhoudt.

Groen wil VRT ondervragen in parlement

Dat de VRT beslist heeft een fragment uit te knippen na kritiek van Vlaams Belang in de raad van bestuur, is volgens Groen “een gevaarlijk precedent”. Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid en voorzitter van de commissie Media in het Vlaams Parlement, wil de VRT vandaag nog over de kwestie bevragen. De top van de VRT is vanmiddag in het parlement uitgenodigd om tekst en uitleg te geven bij het jaarverslag van 2019.

Groen tilt zwaar aan de “inmenging van Vlaams Belang”. “Via de raad van bestuur werd er blijkbaar ingemengd. Er werd politieke druk uitgeoefend waar dan de voorzitter van de raad van bestuur op inging. Dat is het grootste probleem”, zegt Meuleman.

"Bijzonder hypocriet”

Volgens haar heeft de VRT eigen deontologische codes om met dergelijke klachten om te gaan. “Dat moet gebeuren via de ombudsman die het dan binnenshuis verder aankaart. Inmenging via de raad van bestuur en bijgevolg via politiek staat haaks op die deontologische code”, aldus Meuleman. “De raad van bestuur moet zich niet bemoeien met de inhoud van programma”, zegt ze. Dat er op die manier geknipt wordt in een VRT-programma komt volgens Meuleman “dicht bij wat censuur kan zijn”.

Meuleman noemt de houding van Vlaams Belang ook “hypocriet”. “Gisteren liet het Vlaams Belang het parlement zich nog buigen over mediacensuur. De partij stelde zich vragen bij het offline halen van Little Britain en Gone With the Wind. Ze spraken van politieke druk. Nu blijkt dat ze zelf zonder schaamte VRT vragen om stukjes televisie weg te knippen. Dit is bijzonder hypocriet”, aldus Meuleman.

Lees ook: ‘Kutwijf’-ondertiteling brengt Nederlandse zender in opspraak