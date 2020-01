Vrouwonvriendelijke West-Vlaming, controversiële huisarts en knappe chefkok: de opmerkelijkste kandidaten uit ‘Expeditie Robinson’ BDB

22 januari 2020

14u00 0 TV Op VIER kan je vanaf donderdagavond opnieuw zien hoe enkele Vlamingen en Nederlanders proberen te overleven op een onbewoond eiland en het daarbij niet nalaten om hun medekandidaten een mes in de rug te steken. Maar voor de aftrap van het nieuwe seizoen van ‘Expeditie Robinson’ staan we even stil bij de meest memorabele kandidaten uit de vorige jaargangen.

Björn Lemeire

De langharige Björn Lemeire was ongetwijfeld één van de meest controversiële kandidaten ooit. De West-Vlaamse vrachtwagenchauffeur, die deelnam in 2003, had goede survivalskills, maar werkte zich vooral op een negatieve manier in de kijker. Zo pakte hij af en toe al eens uit met een vrouwonvriendelijke uitspraak. “Ik zeg niet dat vrouwen niet kunnen overleven, maar ze hebben toch een zwakke kant. Jaloezie meestal. Bij mannen wordt dit uitgepraat, vrouwen schelden er op los", liet hij zich al ontvallen in de eerste aflevering. De dames op het eiland werden knettergek van hem en het logische gevolg was dan ook dat de ‘Jezus’ van het gezelschap na enkele afleveringen werd weggestemd.

Olivier Glorieux

Olivier Glorieux is tegenwoordig vooral bekend als de echtgenoot van ex-Miss Belgian Beauty Zsofi Horvath, maar de bedrijfsleider maakte furore in het derde seizoen van ‘Expeditie Robinson' in 2002 toen hij de finale nipt verloor. Hij kwam net één stem tekort en daar had medekandidaat Keo mee voor gezorgd. De jongedame vergeleek Olivier met de kruising tussen een slang en een rat. “Een gladde PR-jongen die iedereen naar z’n hand probeert te zetten”, klonk het.

Jutta Borms

Huisarts Jutta Borms was immens geliefd bij haar medekandidaten. De frêle vrouw verbaasde vriend en vijand met haar ontzettend groot doorzettingsvermogen in zware fysieke proeven. Het was dan ook meer dan verdiend dat ze de editie van 2003 won. Jutta bleef ook na haar deelname af en toe in de media opduiken, onder andere als expert bij medische kwesties. Ze is een grote voorstander van homeopathische geneesmiddelen, en dat leverde haar al de nodige kritiek op, onder andere na een passage in ‘Van Gils en Gasten’ in 2018. Intussen heeft Jutta haar leven volledig omgegooid. De goed verdienende huisarts ruilde haar luxebestaan in voor een leven midden in de natuur. Ze woont er in een huis van amper 55 vierkante meter groot.

Frank De Meulder

De sympathieke dakwerker uit Schilde werd ‘de knuffelindiaan’ van ‘Expeditie Robinson’ genoemd. Een harde werker met het hart op de goeie plaats. Tijdens zijn deelname in 2004 sloot Vlaanderen hem in de armen. Uiteindelijk won hij het spel ook. Daarna ging het echter bergaf met Frank. Zijn huwelijk liep spaak en hij raakte zijn job als projectleider in dakwerken kwijt. Het geld dat hij won met ‘Robinson’ investeerde hij in een indianenkamp voor gehandicapte kinderen, maar na jaren van hard labeur werd het eigendom achter z’n rug verkocht. Hierdoor kwam hij ook nog eens plots op straat te staan. Intussen leidt Frank een teruggetrokken leven, ver weg van sociale media.

Tanja Dexters

In 2011 gingen enkele bekende Vlamingen de ultieme survivaluitdaging aan. Onder hen model en presentatrice Tanja Dexters, die toen echt liet zien dat ze naast een veelbesproken figuur ook een straffe madam is. Ze overleefde negen dagen in eenzaamheid in een grot en hield het hoofd daarbij boven water, letterlijk en figuurlijk. Het leverde haar dan ook de winst van het spelletje op.

Sergio

Niet alle BV’s namen het survivalavontuur even serieus. In 2010 liep zanger Sergio vooral in de kijker door zich niet al te moe te maken. Zijn luiheid, in combinatie met z’n soms opvliegende karakter, zorgde ervoor dat z’n populariteit bij de medekandidaten niet al te groot was. Zijn deelname was dan ook geen lang leven beschoren.

Giovani Oosters

De overwinning behaalde hij niet in 2003, maar zijn deelname leverde hem wel een tv-carrière op. Chefkok Giovani Oosters dook na ‘Expeditie Robinson’ namelijk geregeld op in allerlei kook- en realityprogramma’s. Ook bij de vrouwelijke tv-kijkers viel de adonis trouwens heel erg in de smaak. Als Instagram in 2003 had bestaan, had hij ongetwijfeld heel wat berichtjes in z’n inbox gekregen.