Vrouw van tv-premiejager Dog the Bounty Hunter in coma: “Bid alsjeblieft voor haar” SD

24 juni 2019

08u12

Bron: Metro UK 0 TV Beth Chapman (51), bekend van het televisieprogramma ‘Dog The Bounty Hunter’, wordt momenteel in een kunstmatige coma gehouden. De vrouw van Duane Chapman, beter bekend als Dog the Bounty Hunter, leed al langer aan keel- en longkanker.

Dog the Bounty Hunter roept fans op om te bidden voor zijn vrouw Beth Chapman, die momenteel in een kunstmatige coma gehouden wordt. Beth heeft keel- en longkanker en is terminaal. In maart zei Dog nog: “Mijn liefje heeft kanker en ze vecht als een leeuwin. Ik heb hier heel erg vaak over gehuild want Beth is mijn alles. Ondanks alle obstakels die ik heb overwonnen, is dit de grootste test van mijn leven. Let op mijn woorden, ik laat haar niet sterven.”

Het programma ‘Dog The Bounty Hunter’ werd in 2006 en 2007 op VT4 uitgezonden. Duane en Beth probeerden mensen op te sporen die op borgtocht vrijgelaten waren, maar toch iets mispeuterden. De aanhoudingen waren vaak erg spectaculair.