Vrijzinnige humanisten willen gelijk worden behandeld door VRT rvl

13u37

Bron: Belga 0 Mine Dalemans De leden van de Marokkaanse moskee van Winterslag zijn vereerd dat hun gebedshuis uitgekozen is voor de eerste islamitische eredienst op de VRT. TV In het kader van het debat rond de uitzending van de erediensten vragen de vrijzinnige humanisten om gelijk te worden behandeld. De VRT kondigde afgelopen week aan dat er per jaar twee islamitische erediensten zullen worden uitgezonden.

De VRT zal dan diensten van zowel de katholieke als de islamitische religies uitzenden. Vlaams Mediaminister Sven Gatz vindt dat geen goede zaak. Hij wil erover in gesprek gaan met de openbare omroep bij de geplande tussentijdse evaluatie van de beheersovereenkomst na nieuwjaar.

Tot twee jaar geleden hadden de zeven grondwettelijk erkende levensbeschouwingen zendtijd op de VRT. Die uitzendingen door derden werden afgeschaft en sindsdien blijven enkel nog de uitzendingen van de erediensten over. "In de Grondwet zijn echter zeven levensbeschouwingen erkend", stelt de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing donderdag.

Zij dringt dus aan op een gelijke behandeling. "Of het al dan niet een taak is van de openbare omroep om erediensten uit te zenden, laten we in het midden. Maar als je de ene zendtijd geeft, dan ook de andere. De VRT kan hier niet naar willekeur handelen."