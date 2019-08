Vrijdag filmdag: Zingende zusters op VTM, drama in de dierentuin op VIER MVO

30 augustus 2019

00u00 0 TV Vrijdag is naar goede gewoonte filmdag op tv. Geen idee wat te kiezen? Wij geven u hieronder enkele suggesties.

Voor spanning en actie moet je vanavond naar de kleinere zenders zappen. Op Canvas is er 'Mulholland Drive' (21.15 uur), waarin we de knappe Naomi Watts zien worstelen met de gevolgen van geheugenverlies. In 'The Usual Suspects' op CAZ (20.40 uur) volgen we dan weer een bloederige overval. Ook op VIJF is het spannend met de verfilming van 'The Girl on the Train' (20.35 uur).

Wie meer zin heeft in comedy, kan terecht bij VTM. Toegegeven, 'Sister Act' hebben we allemaal al minstens drie keer gezien, maar het blijft een vrolijke prent om je werkweek - en de zomervakantie - mee te beëindigen. Om 23.05 uur kruipt Whoopi Goldberg weer in de huid van zingende zuster Mary Clarence.

Mag het nóg grappiger? Dan zap je naar VIER voor Kevin James in 'Zookeeper' (20.35 uur). Van zijn vriendin moet dierenverzorger Griffin op zoek naar een nieuwe baan, maar daar denken de bewoners van de zoo anders over... (MVO)