Vriendinnen blazen sterrenchefs omver in ‘Mijn Keuken, Mijn Restaurant’: cuisson die zelfs Sergio ontroert Jolien Boeckx

14 maart 2020

00u00 1 TV Tranen in de ogen van Sergio Herman en Marcelo Ballardin die het zelf niet beter had gekund. Zo'n complimenten van sterrenchefs, bovenop een lading tienen: beste vriendinnen en hobbykoks Mira Ghyllebert (31) en Anne-Sophie De Bock (34) hebben indruk gemaakt in 'Mijn keuken mijn restaurant'.

"Ik wist niet dat dit bestond in hobbykokland. Hier word ik emotioneel van." Sergio Herman sloeg de nagel op de kop donderdagavond in 'Mijn keuken mijn restaurant' op VTM. Alsof de kabeljauw met schorseneren op drie wijzen en de chocoladebavarois met mandarijn en amandelsponge recht uit zijn eigen sterrenkeuken kwam. Ook Marcelo Ballardin kreeg er kippenvel van. "Zelf had ik dit niet beter gekund."

Werken in tankstation

Met superlatieven en drie keer tien op tien - met 92 op 100 als eindscore - werden de beste vriendinnen Mira en Anne-Sophie overladen. "'Is dit écht gebeurd?', vragen we ons continu af." Wat wij ons vooral afvragen is in welke sterrenzaak de twee dertigers stage hebben gelopen? Blijkt dat ze in het dagelijkse leven allesbehalve koks zijn. Mira werkt als projectmanager, gericht op de online marketing. Anne-Sophie runt een tankstation. "Een job waarin we allebei heel gedreven zijn. Dat trekken we door in het koken."

Al tien jaar zijn ze beste vriendinnen en delen ze hun fornuis. En een voorliefde voor Playstation. "We zijn allebei zot van gamen. Een spelletje Mortal Kombat of Mario Kart: ideaal om te ontspannen tussen al dat gestress in de keuken", lachen Mira en Anne-Sophie. Nog zoiets gemeenschappelijks: ze kregen de passie voor het koken mee van hun mama. "Als kind hielpen we mee in de keuken, leerden we de basis. En Anne-Sophie leerde dan ook nog snijtechnieken van haar papa", vertelt Mira.

Zij was het die Anne-Sophie en zichzelf inschreef voor het tv-programma. "We koesteren de droom om een eigen restaurant te beginnen. Maar we wilden daar de juiste opleiding en certificaten voor. Daarom schreven we ons in voor avondonderwijs aan de hotelschool Spermalie in Gent. Daar volgen we wekelijks enkele uurtjes les", vertelt Mira.

Kunstwerkjes

De twee gaan voor een diploma chef-kok en moeten daar zeven jaar voor studeren. "We hebben nog een lange weg te gaan. En dan net in die beginperiode kwam de oproep van VTM. 'We zullen eens meedoen', zeiden we lacherig. Nooit met de gedachte dat we effectief in het programma zouden belanden én dan ook nog eens zulke positieve commentaren zouden krijgen van sterrenchefs."

Hun geheim? De manier waarop de besties elkaar aanvullen. De perfecte cuisson, waarover Sergio nog vertelde dat die zelfs niet gehaald wordt door alle professionele koks, komt van Anne-Sophie. De als kunstwerkjes gedresseerde borden zijn Mira haar dada. "Mijn mama is kunstenares en heeft me dat creatieve doorgegeven."

Roger Van Damme als voorbeeld

Ook is er hun gedeelde bewondering voor toppatissier Roger Van Damme, aldus Anne-Sophie. "Hij is onze inspiratiebron. Voor de desserts dan toch. Ik heb al zijn boeken thuis", klinkt het. "Wij zijn dessertliefhebbers en daarin experimenteren we het vaakst. Dat we voor ons hoofdgerecht, iets dat bij ons persoonlijk op de derde plaats komt, dan nog twee tienen kregen, is ongelofelijk."

‘Mijn Keuken, Mijn Restaurant’, dinsdag en donderdag om 20.35 uur op VTM