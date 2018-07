Vrees van fans bevestigd: Stranger Things pas volgend jaar terug lva

30 juli 2018

03u00

Bron: ANP/BuzzE 0 TV Het nieuwe seizoen van de hitserie Stranger Things komt inderdaad pas in de zomer van 2019 op Netflix. Dat heeft de streamingservice zondag bevestigd.

Fans van de serie vreesden al dat het nog een jaar zou duren voordat het derde seizoen van de jaren 80-show te zien is. Netflix bracht vorige maand bij wijze van promo een spotje uit voor een nieuw winkelcentrum in het fictieve stadje Hawkins, waar de serie zich afspeelt, die "in de zomer van 2019" zou openen.

Tijdens de najaarspresentatie van de streamingservice verklaarde een woordvoerder van Netflix de vertraging. "Deze show is handgemaakt. De Duffer-broers werken heel hard. Ze begrijpen dat er heel wat op het spel staat en willen met iets komen dat groter en beter is dan vorig jaar. Ze willen de tijd nemen om het echt goed te doen."