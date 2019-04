Vrederechters lossen geschillen op in ‘Pop-uprechtbank’: "Spreek met elkaar. Dan hoeven wij niet op te treden" Jacob De Bruyne

04 april 2019

00u00 0 TV Iedereen die dacht dat de pop-uptrend voorbij was, vergist zich. In 'Pop-uprechtbank' doorkruist Dina Tersago vanaf vanavond het land met een legertje advocaten en vier erevrederechters. Die laatsten - vrederechters op rust, zeg maar - nemen bindende uitspraken in hangende conflicten.

"Het is vuil, gevaarlijk en totaal niet gezond", zegt de West-Vlaamse Kahina wanneer ze vanavond in 'Pop-uprechtbank' de scheur in haar plafond aanwijst. "Het water stroomt dwars door mijn kasten en het plafond. Mijn zoon is zelfs al uitgegleden over de plas beneden." Het lek is afkomstig van haar douche, die Kahina liet installeren door een bevriende aannemer, maar ze weigert die man ervoor te betalen. Volgens hem zouden de tegels - die niet door hem geplaatst werden - het lek veroorzaken.

Het verhaal van Kahina is maar één van de vele problemen waarvoor Dina Tersago vanavond haar 'Pop-uprechtbank' opzet. In de rechtszaal op wielen krijgen burgers gratis juridisch advies van advocaten of kunnen ze - indien beide partijen daarmee akkoord gaan - een wettelijk bindende uitspraak aanvragen.

Uit pensioen

"Ondanks de ingewikkelde situatie kijk ik toch tevreden terug op die zaak", zegt erevrederechter Alberic De Roeck (75), die de zaak van Kahina behandelde. "Ik heb een uitspraak gedaan waar beide partijen zich in konden vinden. Zoals het hoort. En daarbovenop is de vriendschap hersteld." De Roeck is een voormalig vrederechter die speciaal terugkeerde uit zijn pensioen om geschillen op te lossen in het VTM-programma. Hij kan immers nog steeds wettelijk bindende uitspraken doen. "Luisterbereidheid. Dat is ongetwijfeld de belangrijkste eigenschap die een vrederechter moet bezitten", zegt hij. "En je moet de mensen steeds laten uitpraten", treedt André De Muylder (68) zijn collega bij. "Hoe het dan uiteindelijk afloopt, hangt vaak ook af van de aard van de mensen. Ze moeten bereid zijn water bij de wijn te doen en elkaars probleem te leren begrijpen. Mijn tactiek is om de zaken luchtig te houden, met humor haal je de spanning er vaak uit."

Beide heren hebben er een carrière van meer dan dertig jaar als vrederechter opzitten. Net zoals in het programma ging het merendeel van hun zaken over huurdersgeschillen, onbetaalde facturen en burenruzies. Toch zijn er enkele cases die ze nooit zullen vergeten. "Ik herinner me een man die bij me kwam aankloppen omdat zijn huurder al drie maanden niet meer betaald had", vertelt De Roeck. "Toen we samen naar het pand gingen kijken, was de huurder met de noorderzon vertrokken en had hij alles meegenomen. Maar dan bedoel ik ook echt álles. Niet alleen de meubelen, ook de leidingen, deuren en vloeren. Dat appartement was herschapen tot een ruwbouw. Die man kon wel huilen."

Drempelvrees

Beide rechters hebben raad voor iedereen met kleine geschillen. "Laat het niet aanslepen en spreek met elkaar. Dialoog is erg belangrijk, geschillen kunnen dan vaak al opgelost worden zonder dat er een rechter aan te pas moet komen", zegt De Muylder. "Als het dan toch niet gaat, ga dan naar de vrederechter in verzoening, dat is namelijk gratis", vult De Roeck aan. "Veel mensen hebben nog altijd drempelvrees om een rechtbank binnen te stappen. Ik hoop dat dit programma kan helpen die drempel te verlagen."

Vanavond komt er ook een slachtoffer van een mislukt Tinderafspraakje langs in het programma. Een online casanova troggelde zijn date een paar honderden euro's af. "Hij is met het geld met een ander meisje op reis vertrokken", klinkt het in de rijdende rechtbank.

