Voortaan niet alleen maar heterokoppels in Nederlandse avonturen van Donald Duck Redactie

25 februari 2019

12u15

Bron: AD.nl 0 TV Donald Duck wordt voortaan ook door lhbt (lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender)-stelletjes vergezeld in de Nederlandse verhalen. Nu zijn alleen nog maar heterokoppels te zien, maar de tekenaars zijn inmiddels bezig met een stelletje dat bestaat uit twee vrouwen. Dat heeft hoofdredacteur Joan Lommen laten weten aan het Nederlandse Jeugdjournaal.

De verandering in Duckstad is te danken aan het 10-jarige meisje Fenna. Zelf heeft zij twee vaders en twee moeders en vindt ze het jammer dat er alleen maar verliefde heterokoppels te zien zijn in de avonturen in de Donald Duck. “Ik heb ze allemaal gecheckt, maar er is er geen één", zei Fenna eerder tegen het Jeugdjournaal. Ze vindt het belangrijk dat lezers van de strip weten dat homoseksualiteit heel normaal is. “Alleen in Duckstad is het alsof het helemaal niet bestaat.”

Haar oproep was niet aan dovemansoren besteed, want hoofdredacteur Joan Lommen erkent dat de tekenaars van de strip er niet bewust mee bezig waren. En dus zijn voortaan in de verhalen ook homoseksuele koppels te zien op de achtergrond.

Inclusiviteit

Het is niet de eerste keer dat het blad een poging doet om meer aandacht te besteden aan minderheden. Zo werd al eens een editie uitgebracht voor mensen met dyslexie en kregen Kwik, Kwek en Kwak een vriendje dat in een rolstoel zat.