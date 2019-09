Voormalige zanger blink-182 maakt documentairereeks over aliens: “Mensen gaan zich niet langer afvragen of ze nu wel of niet bestaan” SDE

06 september 2019

Bron: SPIN/History/NME 0 TV Als er één beroemdheid is die in het bestaan van aliens gelooft, dan is het Tom DeLonge (43) wel, de voormalige zanger van rockgroep blink-182. Om zijn beweringen kracht bij te zetten, heeft hij nu een eigen documentairereeks, ‘Unidentified’, op History Channel.

In 1999 zong blink-182 het al: ‘Aliens exist’. En voormalige frontman Tom DeLonge is daar nog steeds van overtuigd. Daarom brengt hij een eigen documentairereeks uit in samenwerking met History Channel, ‘Unidentified’, waarin hij het bestaan van buitenaardse wezens wil aantonen. In de reeks is Luis Elizondo te zien, die voor het Pentagon aan het ‘Advanced Aerospace Threat Identification Program’ werkte. Dat is een geheim project waar de Amerikaanse overheid maar liefst 22 miljoen dollar (zo'n 20 miljoen euro) voor uittrok, en waarin onderzocht wordt of UFO’s het luchtruim bedreigen. Een man die weet waarover hij praat dus, al kan hij niet zomaar al zijn kennis delen, vertelt hij. “Ik moet echt heel oplettend zijn en bewust dat ik een geheimhoudingsovereenkomst heb met de overheid van de Verenigde Staten. Ik mag niet praten over geclassificeerde zaken. Ik moet echt goed opletten, want als ik een fout maak, zul je me op een bepaald moment in een oranje jumpsuit zien (die gedragen wordt door gevangen in de Verenigde Staten, red.). En dat probeer ik uit alle macht te vermijden. Ik zie er trouwens niet goed uit in oranje", lacht hij.

Toekomst

Voor Tom DeLonge hangt er minder vanaf, al is hij niet minder gepassioneerd. De muzikant verliet blink-182 in 2014 en stortte zich toen volop op zijn interesse. Hij richtte zelfs de ‘To The Stars Academy of Arts & Science' op. Die moet de kennis van de samenleving over UFO’s vergroten en de technologische implicaties die daarbij komen kijken. Of zoals Tom zelf zegt: “Ik bekijk het onderzoekscentrum als een gelijkaardige situatie met Google, toen het internet net bekend raakte bij het grote publiek. Het internet werd niet goed begrepen door het meerendeel van het publiek, maar iedereen die deel uitmaakte van de creatie ervan, zag het potentieel ervan in en wist dat het onze wereld in de toekomst erg zou beïnvloeden. En volgens mij is het bij ‘To The Stars’ net hetzelfde.”

DeLonge hoopt trouwens dat ‘Unidentified' kan helpen om de discussie over aliens te openen. “Dit is nog maar het tipje van de ijsberg", zegt hij. “Mijn hoop voor de toekomst is dat mensen zich niet langer zullen afvragen of ze wel of niet bestaan, maar dat ze zullen discussiëren over wat we ermee moeten doen en wat het betekent. Deze documentairereeks zal de perceptie van mensen veranderen - en snel ook.”