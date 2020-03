Voormalige winnaars van ‘De Mol’: “Ze testen de nieuwe proeven op ons uit” Redactie

03 maart 2020

10u00 0 TV Nu zondag gaat het nieuwe seizoen van ‘De Mol’ van start. Hoe dat er zal uitzien, is zoals gewoonlijk een goed bewaard geheim. Tenminste, voor ons, want er zijn wel een aantal mensen die al een blik achter de schermen kregen. Zo mochten Lloyd, Davey en Axel, de winnaars van de vorige edities, al enkele proeven uittesten.

In HUMO blikken de drie winnaars terug op hun deelname, en ze vertellen ook dat de productie hen nog altijd inschakelt. “Ja, we worden nog geregeld geconsulteerd”, aldus Lloyd. “De makers laten niets aan het toeval over, en dus worden alle proeven vooraf uitgebreid getest. Ex-kandidaten zijn daar de geknipte personen voor: we hebben de ervaring, en de makers kunnen er zeker van zijn dat we tegen niemand iets vertellen”, treedt Axel hem bij.

Wat niet wil zeggen dat ze nu al weten hoe de finale er zal uitzien. “Ook tegenover ons proberen ze om zoveel mogelijk mist te spuien”, klinkt het. “Ik heb nog nooit zulke paranoïde mensen ontmoet als de makers van ‘De mol’. Maar ze hebben gelijk: zonder discretie is er geen programma.” Davey heeft het daar echter iets moeilijker mee: “Iets meer vertrouwen zou soms wel mogen. Ik heb indertijd zes maanden lang kunnen verzwijgen dat ik meegedaan had aan ‘De mol’ - meer zelfs: dat ik de boel gewonnen had. Dan zal het me nu ook wel lukken om een proef uit de nieuwe reeks geheim te houden, zeker?”

Alle ‘Mollers’ hangen trouwens erg aan elkaar, en die vriendschapsbanden vormen zich ook over de seizoenen heen. “Met sommige mensen uit de vorige reeksen ben ik intussen beter bevriend dan met de kandidaten uit mijn eigen seizoen”, aldus Axel. Er is zelfs een Whatsapp-groep met àlle deelnemers van de afgelopen vier edities. Iedereen sinds de revival van het programma dus. “Die WhatsApp-groep wordt zo stilaan wel heel groot. Stel dat straks ook reeks negen en tien volgen, dan zitten we daar met honderd mensen door elkaar te kwetteren”, voorspelt Axel. “Ik heb de meldingen van die groep gemutet, eerlijk gezegd. Er passeerden toch iets te veel vakantiefoto’s van vijftigers”, voegt Lloyd er lachend aan toe.

