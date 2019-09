Voormalige CEO van Zodiak Belgium stampt eigen productiehuis uit de grond KD

06u36 0 De Morgen Kris Spaepen, de man die verplicht moest opstappen bij Zodiak Belgium, het productiehuis achter ondermeer ‘De Buurtpolitie’, heeft zijn eigen productiehuis uit de grond gestampt. Met Tivoli.tv wil hij de concurrentie aangaan met de andere spelers in het huidige tv-landschap.

Zes maanden na zijn gedwongen vertrek (Kris Spaepen werd medeverantwoordelijk beschouwd toen bleek dat zijn financieel directeur zichzelf verrijkt zou hebben, nvdr.) bij Zodiak Belgium stampt Kris Spaepen zijn eigen productiehuis uit de grond. Hij doet Tivoli.tv niet alleen draaien, maar krijgt de hulp van Anouck Vercammen en Koen De Blende. Zij werkt sinds 2001 voor televisie en draaide onder andere mee bij ‘The Voice Kids’, hij is de bedenker van ondermeer ‘De pedaalridders’. Het productiehuis is gevestigd in Mechelen.

Nieuwe programma’s maakt het productiehuis nog niet. “Er zijn nog geen deals en er zijn nog geen concrete programma’s”, klinkt het in De Morgen. “Een fictiereeks moet je niet meteen verwachten, we zullen in de eerste plaats mikken op factual entertainment, scripted reality of reality-tv.”