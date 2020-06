Voormalig VRT-icoon Donaat Deriemaeker gaat opnieuw presenteren: “Ik blijf op de set mijn spontane zelf” Redactie

21 juni 2020

06u00

Bron: Story 0 TV De afgelopen jaren was Vlaanderen zingt een populair openluchtevent, dat elke zomer doorging op een vijftigtal locaties. De komende maanden wordt het vervangen door een televisieversie op MENT. Presentator van dienst: Donaat Deriemaeker (53), in de jaren 90 te zien op de openbare omroep.

Wat 23 jaar geleden op de Antwerpse Grote Markt ontstond als Antwerpen zingt, een eerder kleinschalig meezinginitiatief, is uitgegroeid tot een vaste waarde in het zomerse muziekaanbod in Vlaanderen. Op een vijftigtal locaties smeren elke zomer in totaal meer dan tweehonderdduizend muziekfans de keel om mee te zingen met voornamelijk Nederlandstalige hits. Ook voor deze ambiancezoekers trekt de coronacrisis een lelijke streep door de rekening. Maar kijk: Vlaanderen zingt vindt een tweede adem op televisiezender MENT.

Om alles in goede banen te leiden, bundelen ex-Nickelodeon-gezicht Stef Poelmans (25) en gewezen Eén-presentator Donaat Deriemaeker de krachten. Die laatste was in de jaren 90 een populair gezicht van spelshows als Baraka en Tartufo. “Maar na de presentatie van het panelspelletje Zeg eens euh, dat ik in 1998 had overgenomen van Gert Verhulst, en een aantal toeristische reportages, was het voor mij voorbij op de openbare omroep”, vertelt Donaat. “De samenwerking was doodgebloed. Er kwamen geen voorstellen meer van hun kant, en ik had intussen samen met mijn zus Ingeborg en schoonbroer Martin de familiedrukkerij in Nukerke, die al bestaat sinds 1947, overgenomen. Ik heb nadien nog wat gedaan voor regionale zenders, maar ook dat stopte. Ik heb wel nog steeds contact met een aantal van de collega’s van toen, maar ik reis niet het halve land af om premières en recepties bij te wonen – en Nukerke is niet bepaald het bruisende centrum van de Vlaamse showbizz (lacht).”

Hoe ben je bij Vlaanderen zingt terechtgekomen?

Toen dat evenement bij ons in de buurt neerstreek, werd Theater VTV uit Ronse, de amateurtoneelvereniging waarvan ik al enkele jaren creatief leider ben, gevraagd om het koor te zijn dat zingt op het podium. Ik ken organisator Marc Dhollander ook nog van mijn tijd bij de openbare omroep, hij was toen de manager van een boysband. Hij zag me tussen dat koor staan, op het podium, en het was meteen een fijn weerzien. Nadien heb ik enkele keren Vlaanderen zingt gepresenteerd, doorheen heel Vlaanderen. Dat MENT geïnteresseerd bleek om Vlaanderen zingt naar televisie te vertalen, kan ik enkel maar toejuichen! De cirkel is rond.

Hoe was het om weer in een studio te staan?

Heel vreemd! Vanwege de coronabeperkingen loopt er nauwelijks volk rond, er wordt met onbemande telegeleide camera’s gewerkt. Een beetje vreemd en steriel, maar het kon niet anders. Ik ben op de set wel mezelf gebleven: spontaan, want zo kennen de mensen me nog.

Er zijn al enkele afleveringen ingeblikt. Smaakt dit weer naar meer?

(aarzelt) Ik vind het erg tof om te doen, maar ik kan dit nu alleen maar combineren met de zaak omdat we drie afleveringen opnemen per namiddag. Vijf namiddagen over een hele zomer krijg ik nog wel in mijn agenda. Maar ja, het is fijn om opnieuw op een set of een podium te staan, al ben ik dat natuurlijk altijd blijven doen met de toneelvereniging. Maar of dit nu een doorstart op tv betekent voor mij? Ik weet het niet... Laat ons eerst de reacties maar afwachten, en voor eventuele toekomstige projecten zal mijn agenda bij de drukkerij sowieso doorslaggevend zijn.

Is je vrouw Carmen nog aan het werk?

Ze is logopediste en heeft lang in een revalidatiecentrum gewerkt, tot het moeilijk te combineren was met onze opgroeiende kinderen. Sinds een aantal jaren is ze aan de slag als zorgcoördinator in een lagere school. Daar geeft ze extra zorg aan kinderen die dat kunnen gebruiken – zeker nu.

En hoe gaat het met jullie drie dochters?

Uitstekend! Die zijn intussen allemaal het huis uit. Laura, de oudste, is 26 en woont in Gent. Ze heeft taal- en letterkunde gestudeerd en een master ‘schrijven’ gedaan op het RITS in Brussel. In bijberoep schrijft ze fictie en scenario’s, maar haar hoofdbezigheid is haar koffiebar OR in Gent. Leonie is 24 en woont ook in Gent. Zij heeft een opleiding geluid-beeld-montage gevolgd aan Narafi in Vorst en al een aantal opdrachten gedaan bij verschillende productiehuizen. De jongste is Louise, 22, en zij studeert nog, toegepaste taalkunde Spaans en Frans. Zij zit op kot, dus net als haar zussen hebben we haar tijdens de lockdown veel te weinig kunnen zien. En mijn ouders ook, die nochtans naast de deur wonen. Maar die tijd halen we dubbel en dik in!