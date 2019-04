Voormalig ‘Temptation Island’-verleidster Yasmine duikt op in nieuwe seizoen van ‘Ex on the Beach’

Yasmine & Roy zijn de nieuwe singles die de Ex on the Beach All Stars-cast gaan versterken 💪 Yasmine is there for the drama 😈 En Roy? Hij legt vast een wedje met z’n moeder over hoeveel seks hij gaat hebben.. 😂 Hele Inpakken Met 👉 https://t.co/izeQobNzWe #EOTBDD #AllStars pic.twitter.com/tf1nAy4YWu

MTV Nederland(@ mtvnl)