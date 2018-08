Voormalig Mister Belgium wil 'Miljonair' worden DBJ

27 augustus 2018

07u42

Bron: Medialaan 0 TV Tuur Roels (31), die in 2010 Mister Belgium werd, gaat deze week deelnemen aan 'Miljonair', de VTM-quiz van Staf Coppens. In de laatste week van het programma wordt trouwens het hoogste bedrag tot nog toe uitgereikt.

Tuur Roels kroonde zich in 2010 tot Mister Belgium en werd dat jaar ook derde in de competitie van Mister Universe. Vier jaar later werd het model ook de allereerste Belgische Coca Cola-light man. In de finale klopte Roels toen Henny Seroeyen, de acteur uit 'De Buurtpolitie' die dit weekend nog Vice-wereldkampioen Fitnessmodel werd. Tuur komt dinsdag in actie.

De Coca-Cola Light Man kent iedereen van een aantal reclamespots, waarin hij onder meer het gras afrijdt en zijn T-shirt uittrekt voor een stel smachtende vrouwen. .