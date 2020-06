Voorlopig geen reünie ‘The Big Bang Theory’ SDE

04 juni 2020

18u02

Bron: Metro UK 0 TV Na twaalf jaar kwam er in mei een einde aan de televisiereeks ‘The Big Bang Theory’, tot groot ongenoegen van de fans. Maar een reünie zit er niet in, verklapt actrice Mayim Bialik (44), die Amy speelde, aan Metro UK.

“Wat zo kenmerkend is aan onze industrie, is dat iedereen andere jobs heeft en dat er ook heel veel andere dingen meespelen", zegt Mayim Bialik aan Metro UK. “Op dit moment zijn Jim Parsons (die Sheldon speelde, red.) en ik een show die ‘Call Me Kat’ heet aan het producen, dus technisch gezien is dat hoe m’n leven er nu uitziet." Op een reünie van ‘The Big Bang Theory’ hoeven fans dan ook niet te hopen, zegt ze. “Er zijn heel veel juridische zaken - erg saai - die een invloed hebben op of shows een reünie krijgen of niet. Maar ik denk dat het waarschijnlijk ook gewoon te vroeg is.”

Toch hoopt de actrice dat de show blijft voortbestaan, zij het dan onder een iets andere vorm. “Misschien gaat iemand wel een geanimeerde versie van ons maken", bedenkt ze zich.

