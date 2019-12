Voorlopig geen nieuwe reeks van ‘Wat Als?’: “Te arbeidsintensief” SDE

Binnenkort is sketchprogramma 'Wat Als?' terug met een eindejaarsspecial. Wie echter hoopt op een volwaardige nieuwe reeks, is eraan voor de moeite, vertelt regisseur en bedenker Tim Van Aelst (41) in Gazet van Antwerpen.

“Ik zou wel willen", zegt Tim Van Aelst wanneer hem naar een nieuw seizoen van sketchprogramma ‘Wat Als?’ gevraagd wordt. “Maar dat is te arbeidsintensief. Of toch voor de kleine ploeg van Shelter. Dan weet je meteen dat je er dat jaar geen ander project meer kunt bijdoen. En er is toch altijd die goesting om iets nieuws te maken. Voor één seizoen ‘Wat Als?’ ben je al gauw zes maanden intensief met veel volk aan het schrijven. Of je haalt de beoogde kwaliteit niet..”

En kwaliteit wil de regisseur blijven leveren. Daarom maakt hij zich ook zorgen over de financiële situatie van de sector waar hij werkt, klinkt het. “Voor fictie is er op korte termijn geen groot probleem. Op lange termijn wel. De overheid moet echt ingrijpen, of alles zal Amerikaans worden. Ik zou niet terug willen naar de periode van films als Daens, toen er één grote Vlaamse film om de vijf jaar uitkwam. Het systeem moet zich heruitvinden, want het huidige businessmodel is onhaalbaar geworden. Zenders zullen kleiner worden omdat er meer platformen komen met content. Mijn vrees is dat Amerikaanse spelers zoals Apple, Google en Facebook vrij spel hebben met hun torenhoge budgetten. Het is niet duidelijk hoe we ons daartegen kunnen wapenen. Bedrijven spartelen, maar ik trek me eraan op dat content altijd nodig blijft.”

‘Wat Als? Eindejaarsspecial’, 1 januari om 20.40 uur op VTM