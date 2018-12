Vooral de lach overheerst en Peter Van de Veire blijft scoren: het beste uit aflevering 27 van ‘De Slimste Mens’ MC

03 december 2018

22u55 0 TV Sven Gatz is - voorlopig - de vierde beste speler van het lopende 'Slimste Mens’-seizoen. Auteur en comedian Jeroen van Koningsbrugge met één tweede plaats meteen de beste Nederlander in de VIER-quiz en Peter Van de Veire stilaan dé kandidaat om straks de opvolger te worden van Xavier Taveirne. En, in de 27ste aflevering heerste vooral de lach.

‘De Slimste Mens ter Wereld’ treedt de beslissende fase in. Donderdag is de lijst van finalisten volledig. Sven Gatz nestelde zich na een fijn parcours, waarin hij zich kroonde tot de kampioen finale-spelen, op een voorlopig vierde plaats. Enkel Peter Van de Veire kan hem nog voorbij flitsen. Dan moet hij wel tot en met donderdag overleven. Die kans is reëel want de MNM-presentator is aan een schitterend parcours bezig. Dat hij niet wist wanneer de Franse Revolutie plaatsvond, is een uitschuiver want verplichte kost in het middelbaar onderwijs, maar Peter heeft die evidente kennis niet nodig om avond na avond met gemak te winnen. Net als Julie Colpaert bij haar doortocht, pikt Van de Veire nu keer op keer in de filmpjesronde beslissende seconden in om zo de concurrentie naar de finale te sturen. Komt daarbij dat hij een bijzonder snelle puzzelaar is. Drie keer op evenveel deelnames haalt hij daar de 90 seconden bonus binnen. Radio1-stem Layla El-Dermak, busbestuurder Wim Liebaert en politica Jinnih Beels, de drie kandidaten die deze week nog moeten aantreden, zijn bij deze gewaarschuwd. Net zoals alle finalisten die vanaf maandag 10 december terug aantreden.

In de 27ste aflevering mocht de allerlaatste Nederlandse speler van dienst, multitalent Jeroen Van Koningsbrugge aantreden. Dat die in de quiz belandde heeft alles te maken met de hoofdrol die hij in de Nederlandse versie van ‘De Loft’, een film van, jawel, Erik Van Looy, speelde. Ons kent ons dus.

Van Koningsbrugge, die bijzonder humoristisch, rad van tong, nonchalant en ook nog eens beslagen over kwam, eindigde evenwel, haast logisch, als laatste. Ver achter het duo Van de Veire-Gatz. Maar in de finale liet onze minister voor het eerst een steek vallen. Hij wist onvoldoende over Malcolm X en vergat het cruciale woordje ‘film’. En zo kroonde Van Koningsbrugge zich meteen tot ‘beste Nederlander van het seizoen’. Of hij het tot de finaleweken zal schoppen durven we evenwel heel fel betwijfelen.

Pluimpje tot slot ook nog voor het juryduo Cannaerts-Helsen. Humor moet dus niet altijd grof gebekt zijn om gesmaakt te worden. Zijn vervolg op de ‘sjlijmsjlak’ was ronduit hilarisch. En afwachten of we Bart Cannaerts straks in een Borat-zwempakje zullen zien...

Tot slot nog een paar wistje-datjes. Wist je dat Sven Gatz ooit ongewild op Tinder heeft gestaan? En dat diezelfde Gatz in een karaokebar in Brussel ‘In The Ghetto’ heeft geplaybackt?

De leukste quotes

Jeroen Van Koningsbrugge (of hij ‘Slimste Mens’ kan worden): “Ik denk het niet, maar ze zijn ermee bezig.”

Bart Cannaerts (na het sjlijmsjlakverhaal): “Neen, er zit geen dier in mij. Omdat ik Kerstmis graag bij de familie wil doorbrengen en niet in een instelling.”

Bart (bij de vraag over Red Hot Chili Peppers): “We beginnen altijd met een gemakkelijke vraag. Zo’n beetje give it away-give it away-give it away.”

Van Koninsgbrugge (onthult versiertruc): “Het is het verhaal van de slak. Da’s één van de eerste versiertrucs die ik ooit deed. Een hele slechte truc maar die werkte heel goed. Als ik naast een knappe zit zeg ik 'hoi, ik ben een slak. Effe dat ongemakkelijke. Dan zit ik achterover en krak. Ai mijn huisje. Waar moet ik nu slapen? Bij jou misschien?!’”

Wim Helsen: “Mijn derde vrouw is zo snel van mij weggelopen dat die de eerste en de tweede nog heeft ingehaald.”

Van Koningsbrugge: “Ik hoor de hele tijd een piepje.” (heeft het over de hoge lach van Van Looy)

Van de Veire: “Ik had zo’n beetje HC, Hoeren Chance.”

Kantelmomenten

Na opwarmertje ‘3-6-9’ gaan Peter en Sven er meteen vandoor in ‘Open Deur’. Opmerkelijk ook hoe snel het tweetal puzzelt en zo Van Koningsbrugge meteen op achterstand zet.

Prima fotoronde voor de Nederlander, die dan ook een niet zo moeilijk thema (Chinese dingen) krijgt. Van de Veire sukkelt net iets meer, maar Gatz is sterk in songteksten. Het zorgt voor een evenwichtige stand, met slechts 40 seconden tussen eerste en laatste plaats.

In de filmpjesronde slaat Van de Veire meteen toe. Hij haalt 120 seconden binnen bij het fragment van de Nederlander. En nog eens 50 seconden bij het fragment van Sven. Zo win je uiteraard met de vingers in de neus. Op zijn eigen fragment (James Bond, film ‘Spectre’) weet hij nauwelijks wat, maar dat kan de pret niet meer bederven.

In de finale moet Gatz altijd winnen, maar dat gebeurt toch niet. Van Koningsbrugge mag 18 goede antwoorden bedenken, Gatz 9. De minister blokkeert evenwel op het cruciale moment en weet onvoldoende over Malcolm X. Exit dus voor Sven na 6 overwinningen en 5 gewonnen finales. De zesde keer was fataal.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Peter Van de Veire: 461 sec.

2. Sven Gatz: 402 sec.

3. Jeroen Van Koningsbrugge: 245 sec.

De stand

1. Julie Colpaert: 12 deelnames, 8 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Boris Van Severen: 8 deelnames, 4 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

3. Rani De Coninck: 6 deelnames, 3 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

4. Sven Gatz: 6 deelnames, 1 overwinning, 4 finales gewonnen, 1 finale verloren

5. Wouter Vandenhaute: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

6. Saartje Vandendriessche: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

7. Peter Van de Veire: 3 deelnames, 3 overwinningen

8. Michèle Cuvelier: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Radio1-presentatrice Layla El-Dekmak