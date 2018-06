Voor wie nu al genoeg heeft van het WK: 5 filmtoppers voor dit weekend DBJ

16 juni 2018

14u00

Bron: Eigen berichtgeving 0

Braveheart

Na een gevierd carrière als acteur zette Mel Gibson zich midden jaren 90 ook als regisseur op de kaart. Hij gaf zichzelf de hoofdrol in een episch historisch drama waarin een Schotse vrijheidsstrijder zich samen met zijn volk probeert de verzetten tegen de Engelse bezetter. Een knap staaltje acteerwerk, prachtige beelden van de Schotse highlands, daverende actie én een welkom vleugje romantiek: 'Braveheart' was in 1996 goed voor vijf Oscars, waaronder die voor Beste Film.

VTM, 16/9, 22u35

Hostage

Sinds het geweldige 'Die Hard' raakte Bruce Willis als stoere flik verstrengeld in heel wat actiefilms die het licht beter niet zagen. 'Hostage' is er eentje in die oneindige reeks die nog wél het bekijken waard is. Opnieuw speelt Bruce een flik, maar deze keer wel eentje op rust. In een kast van een villa moet hij enkele jongeren zien te redden uit de klauwen van gijzelaars. Hier en daar ontpopt er zich een cliché van jewelste, maar we overdrijven niet als we zeggen dat het spannend is tot het eind.

Q2, 16/9, 20u50

Yes Man

Jim Carrey (als Carl Allen) gaat met zichzelf een weddenschap aan: op elke vraag die hij krijgt moet hij vanaf nu 'ja' antwoorden. Een simpel concept uit het boek van Danny Wallace dat uitdraait op een erg leuke film. Ook voor kijkers die niet erg gediend zijn met de gekke bekken van Jim Carrey is de film amusant genoeg. Een aanrader voor wie 'm nog niet zag.

VIER 16/9, 20u25

Rocky

Rocky is misschien wel de populairste sportfilm ooit gemaakt. De nietsnut die door hard te trainen mag kampen voor de wereldtitel in het boksen, heeft alles om tot het collectieve geheugen te behoren: een pakkend verhaal, de karakterrol van Sylvester Stallone, een historische soundtrack en een bitterzoet einde. Werd in 1977 genomineerd voor tien Oscars, waarvan ze er drie won. De klassieker heeft inmiddels als zeven opvolgers waarvan vooral 'Creed' uit 2015 met Michael B. Jordan het bekijken waard is.

VIER, 16/9, 22u25

Bad Boys

In 2020 komt de 'Bad Boys III' uit. Tekenen opnieuw present: Will Smith en Michael Lawrence, maar ook onze Adil el Arbi en Bilall Fallah. Het eerste deel dateert alweer uit 1995 en toen zat explosie-expert Michael Bay nog op de regiestoel. Hersenloos vertier voor iedereen die niet vies is explosie meer of minder.

VTM, 17/9, 20u35