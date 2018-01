Voor wie niet meer kan wachten op ‘De Mol’: op de Nederlandse tv start vanavond al nieuw seizoen avh

14u57 0 avrotros . TV Het is nog onduidelijk wanneer het nieuwe seizoen van ‘De Mol’ op VIER verschijnt, maar wie geen geduld meer heeft kan vanaf vanavond afstemmen op NPO1, waar een nieuw seizoen van ‘Wie is de Mol?’ van start gaat. En in tegenstelling tot de Vlaamse versie, nemen enkel bekende mensen deel aan het programma.

Terwijl wij wachten op het zesde seizoen van ‘De Mol’, zijn ze in Nederland al toe aan het achttiende (!) seizoen. Het programma zat bij ons dertien jaar in de koelkast, maar ondertussen regen ze in Nederland de seizoenen aan elkaar. Sinds 2005 nemen trouwens enkel bekende Nederlanders deel aan het programma, zo namen onder anderen Marc-Marie Huijbregts en Jan Kooijman al deel.

Behalve de bekende deelnemers, verschilt ‘Wie is de Mol?’ niet veel van ‘De Mol’, al bestaan er naast gewone vrijstellingen ook ‘zwarte vrijstellingen’, waarmee je tegenstanders een loer kan draaien door vrijstellingen van anderen op te laten heffen.

Op onze ‘De Mol’ is het nog even wachten. Het is nog onduidelijk wanneer het nieuwe seizoen op tv verschijnt. De locatie is wel al bekend: het nieuwe seizoen wordt opgenomen in Mexico.

‘Wie is de Mol?’ vanavond om 20.30u op NPO1.

avrotros De kandidaten van het nieuwe seizoen van 'Wie is de Mol?'