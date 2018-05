Voor wie jong was in de jaren '80: Netflix plant nieuwe afleveringen van 'She-Ra' TC

23 mei 2018

15u18 0 TV Goed nieuws voor nostalgische zielen. She-Ra, het tweelingzusje van de bekendere He-Man, maakt een comeback in een tv-serie. Netflix programmeert een nieuwe serie gebaseerd op de originele animatiereeks uit de jaren '80.

'She-ra' was destijds het vrouwelijke antwoord op de toen bijzonder populaire 'He-Man'-reeks. Zij was zijn tweelingzusje en beleefde gelijkaardige avonturen als hij. De serie stond bol van de girlpower en daarom mag het misschien niet verbazen dat Netflix en Dreamworks in deze #MeToo-tijden een nieuwe reeks maakten. Die serie heet nu 'She-Ra en de power-prinsessen'. Actrice Sandra Oh ('Grey's Anatomy') levert stemmenwerk voor de reeks.

He-Man?

Of ook He-Man een nieuwe animatiereeks zal krijgen is voorlopig niet bekend. Wel lekte uit dat er volop aan een nieuwe Hollywoodfilm gewerkt wordt. Die productie zit evenwel nog in de opstart-fase.