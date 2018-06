Voor wie ‘Familie’ geen twee maanden kan missen: weer online spin-off deze zomer

Mark Coenegracht

05 juni 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Het is inmiddels uitgegroeid tot een traditie, en ook deze zomer pakt ‘Familie’ uit met een online spin-off. ‘Tour de Zjef’ staat los van de soap en wordt een feelgood­verhaal met Zjef, vertolkt door Jan Van den Bosch, in de hoofdrol. ­Perfect voor wie de soap geen twee maanden kan missen.

‘Jacht op Guido en Emma’ was vorige zomer goed voor 5,5 miljoen views. Nu mikken de makers van ‘Familie’ nog hoger met een webreeks rond Zjef De Mulder. Dat personage, vertolkt door Jan Van den Bosch, is de eerste vaste mannelijke rol in de soap die openlijk homoseksueel is. Voordien ging het steevast om vrouwelijke holebi’s. Zjef is gerant van de Foodbar en de man van Rudi Verbiest ­(Werner De Smedt).

Wat begon als een relatie ­tussen ‘friends with benefits’ ontwikkelde zich tot een mooi liefdesverhaal. Bijna een jaar geleden, tijdens de vorige seizoensfinale, stapten de twee in het huwelijksbootje. Wat de verhaallijn van ‘Tour de Zjef’ zal zijn, willen de makers van ­‘Familie’ voorlopig nog niet kwijt. Maar aan het logo met de kampeerwagen te zien, durven we wedden dat Zjef op reis gaat.

Wat we wel weten, is dat ook echtgenoot Rudi erin voorkomt, net als Zjefs vader Pierre. Die rol wordt sinds vorig jaar vertolkt door Bob De Moor. Staan ook op de ­aftiteling van de webreeks: musicalzangeres Lotte Stevens en verrassingsactrice Reinhilde Decleir. De ‘Familie’-fans ontdekten vorige week in de soap al een eerste minuscule hint naar een ­"onbekende vrouw". Maar hoe of wat, dat komen we pas deze zomer te weten.

Weg met de thrillers

Acteur Jan Van den Bosch — niet te verwarren met Jan Van den Bossche, de intussen legendarische rol van Jef De Smedt — zette zijn eerste tv-stappen in 2001 in ‘W817’. In 2004 was hij te zien als ­student in ‘Thuis’. In 2011 dook hij een eerste keer op in ‘Familie’ als Ruben, maar pas twee jaar later kreeg hij als Zjef een dragende rol in de reeks. Op 28 augustus 2013, bij de herneming na de zomervakantie, stapte Zjef ‘Familie’ binnen.

Door te ­kiezen voor een feelgoodverhaal slaan de ‘webisodes’ een nieuwe weg in. De voorgangers van ‘Tour de Zjef’ waren steevast thrillers. ‘Het Mysterie Thomas Feyaerts’ werd op 27 juni 2014 als eerste ‘tussenreeks’ (tussen twee seizoenen, red.) gelanceerd. Het was de eerste keer dat de fans van ‘Familie’ in de zomermaanden online werden bediend. In een spel moest het mysterie rond het nieuwe personage Thomas Feyaerts ­worden opgelost. Een jaar later was er ‘De zaak Bart’, waarin werd verdergegaan op de cliffhanger van de seizoensfinale. Bart bleek uiteindelijk toch niet dood te zijn, waarna in de webreeks met ­dag- en weekvragen de zaak opgelost kon worden. VTM haalde er 9,8 miljoen views mee.

Winterversie

In de zomer van 2016 was er ‘Niko op de vlucht’, waarin de vraag of Niko June had vermoord ­centraal stond — goed voor 7,8 miljoen views. En vorig jaar was er ‘Jacht op Guido en Emma’. Pure supens, opgebouwd rond de wraakactie van ­Ronald, die uitgerekend op de seizoensfinale vrijkwam uit de cel en de fans angstzweet bezorgde met het zinnetje ‘It’s payback time’. Bovendien ­inspireerden de succesvolle zomerwebreeksen het productiehuis van ‘Familie’ om dit seizoen voor het eerst een winterreeks te filmen. Kürt ­Rogiers en de knappe Ellen Petri speelden toen de hoofdrollen in ‘Loft Lars’. ‘Tour de Zjef’ gaat vanaf de avond van de seizoensfinale, op vrijdag 29 juni, van start en duurt tot eind augustus.

Elke dag staat een nieuwe, korte aflevering online. Kijkers ­kunnen de reeks volgen via VTM.be en de VTM-app. Het nieuwe, 28ste seizoen van ‘Familie’ ­begint wellicht op maandag 27 augustus.