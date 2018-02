Voor Valentijn blikt Netflix terug op 'de eerste keer' met 10 mogelijke standjes MVO

07 februari 2018

12u59 1 TV Het is bijna Valentijn, dus geen beter moment om nog eens aan de eerste keer te denken. Met wie was het ook alweer? Waarschijnlijk met Walter White. En waar? Op de zetel, in de bus, of zelfs tijdens de les. Hoe lang? Hmm, zo ongeveer een dag of drie, of zelfs twee voor de snelheidsduivels onder ons.

Nee, we hebben het hier niet over seks. Hoewel 'Netflix and Chill' daar wel degelijk een synoniem voor is geworden in jongerentaal. Wie vandaag de dag niet weet dat een voorstel om aan Netflix te kijken in de zetel tijdens de volgende date éigenlijk betekent dat de volgende stap gezet zal worden terwijl 'House of Cards' ergens in de achtergrond speelt, wordt gezien als naïf.

Netflix zelfs focust zich echter niet op de eerste keer dat hun klanten naar bed gaan, maar op de eerste keer dat ze bingen.

Bingen

Bingen, of bingewatchen, betekent zoveel als een volledig seizoen van een tv-show uitkijken binnen de zeven dagen. Iets dat vaak voorkomt bij de streamingsite, omdat de series die ze binnenshuis aanleveren in één keer online worden geplaatst. Meestal doen kijkers er zelfs geen zeven dagen over om een volledig seizoen te bekijken. Het gaat eerder om twee tot drie dagen. Al werden er ook al gebruikers geregistreerd die het op één dag kregen klaargespeeld.

Met meer dan 117 miljoen abonnees in meer dan 190 landen, creëerde het videoplatform in een mum van tijd een nieuw fenomeen - of zoals verschillende medisch experten het al noemen - een nieuwe verslaving. 90% van alle abonnees heeft het al een keertje gedaan. Hun gebruikers kijken tezamen meer dan 140 miljoen uur aan films en series per dag. En dan hebben we het nog niet over de kijkers die illegaal naar de shows kijken, of gebruikers die stiekem Netflix-accounts met elkaar delen. Kortom, bingewatchen is dé trend van het moment.

Dat heeft waarschijnlijk deels te maken met het digitale tijdperk. Men wil alles groter, beter en vooral sneller. Wie het nieuwe seizoen van 'Orange is the New Black' niet in sneltempo verorbert, loopt de volgende dag op Facebook misschien al spoilers tegen het lijf. Bovendien wil iedereen mee kunnen praten over de nieuwste hitreeksen.

Favorieten

De Netflix-shows die het meest als eerste gebinged werden gaan vooral over stoute jongens en meisjes. 'Breaking Bad', bijvoorbeeld, vertelt het verhaal van Walter White. Een schoolmeester scheikunde die ontdekt dat hij terminale kanker heeft, en in een poging om zijn gezin te voorzien van geld na zijn dood een nieuw soort drugs uitvindt en verkoopt. Daarnaast is er 'Orange is the New Black', een serie over het dagelijks leven in een vrouwengevangenis, waar altijd 't één en 't ander uit de hand loopt. Ook 'Narcos', een serie over Columbiaanse drugkartels, viel bijzonder goed in de smaak.

Daarnaast zijn we gefascineerd door de zombies in 'The Walking Dead', kicken we op het mysterie in 'Stranger Things' en huilen we gezamenlijk tranen met tuiten bij het tienerdrama '13 Reasons Why'. En laat ons niet vergeten dat er haast een internationaal relletje uitbrak toen men dacht dat 'Gossip Girl' niet langer te zien zou zijn via de streamingdienst.

Steeds opnieuw

En - net als bij 'Netflix and Chill' - is één keer nooit genoeg. Dat die eerste binge onvergetelijk is, blijkt uit de cijfers: maar liefst 35% van de Netflix-abonnees herbekijkt (een deel van) die geliefde eerste serie.

Waar men vroeger een favoriet boek bij zich droeg tot het tot op de naad versleten was, trekt men nu dus naar de makkelijke gezelligheid van de zetel en de afstandsbediening. Zo vaak als we maar willen, want alle data zitten veilig opgeslagen op de server.

Standjes

Netflix, een bedrijf dat heel goed weet wat er speelt bij hun publiek, stuurt dan ook de 10 beste standjes voor de eerste keer de wereld in, met een vette knipoog naar de bijbetekenis die hun merk tegenwoordig krijgt op romantisch vlak.

Met Valentijn in het vooruitzicht is het dus volledig aan de kijker om te beslissen: een zwoele avond 'Netflix and Chill', of een knusse, luie avond met z'n tweetjes voor de buis. Voor ieder wat wils.

Top 10 ‘Eerste Binges’ op Netflix in België

1. Orange Is the New Black

2. Narcos

3. Breaking Bad

4. The Walking Dead

5. Stranger Things

6. Prison Break

7. House of Cards

8. Pretty Little Liars

9. 13 Reasons Why

10. Gossip Girl

Top 10 ‘Eerste Binges’ op Netflix wereldwijd

1. Breaking Bad

2. Orange is the New Black

3. The Walking Dead

4. Stranger Things

5. Narcos

6. House of Cards

7. Prison Break

8. 13 Reasons Why

9. Grey’s Anatomy

10. American Horror Story