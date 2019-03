Voor twee koppels is het huwelijk nu al over en uit (+ wat u allemaal niet zag op tv) Mark Coenegracht

25 maart 2019

Het is nu officieel: het huwelijk van goedlachse Jolien en vrolijke Lenny heeft exact vijf weken stand gehouden. De twee raakten niet verder dan een, naar eigen zeggen, 'zuster en broer liefdesrelatie'. Ook voor Annelies en Joris blijft, in de volgende aflevering van 'Blind Getrouwd', enkel de scheiding over. De massa verwelkte rozen werden al netjes opgeruimd. Nu nog de scherven van gebroken geluk wegvegen. Voor Elke en Tim lonkt dan weer een fijne toekomst als pas gehuwden.

In een ruim vijftig minuten durende negende aflevering van ‘Blind Getrouwd’ viel voor twee koppels al definitief het doek over hun vijf weken oude huwelijk. Jolien en Lenny waren in het gemeentehuis van Temse, waar ze ruim een maand geleden voor het eerst kennis maakten, heel erg lief voor elkaar. De 37-jarige frituuruitbater en voetbaltrainer las netjes een zelf geschreven boodschap voor. De 29-jarige accountmanager had ook een brief bij, maar sprak recht uit het hart. In haar eigen woorden, zoals ze het motiveerde, maakte ze duidelijk dat het dekseltje dat de experten hadden gevonden niet op haar paste. Mooie en ontroerende boodschap, pakkend en sober verpakt. Klasse. Het afscheid was warm en hartelijk. Maar, het was een afscheid. Pijnlijk. En moeilijk allicht. Zeker voor Jolien, die zo hard had gehoopt om eindelijk ‘De Liefde’ te vinden.

In schril contrast met de warme vriendschap die Jolien en Lenny uitstraalden, was de kilte tussen Joris en Annelies haast onverdraagbaar. Met ‘You’re Gonna Break My Heart Tonight’ van Tom Odell, maakten de programmamakers de sfeer enkel nog pijnlijker. Als we het even hadden kunnen doen, we hadden knuffelbeer Joris meteen uit zijn lijden verlost. Nu is het nog wachten tot volgende week maandag.

Niet van bil

Lauwe thee. Dat lazen we eerder over de relaties in ‘Blind Getrouwd’. Niet goed naar deze reeks gekeken, denken wij dan. In ‘Blind Getrouwd’ gaan mannen en vrouwen voor een samenwerkingscontract voor het leven. Volwassenen die eerder vergeefs een vaste relatie hebben willen uitbouwen, geven experten de kans om voor hen een droompartner te vinden. Ze zoeken, met veel vragen en gesprekken, juiste deksels op juiste potjes. Een moeilijke, riskante onderneming, met een onduidelijke kans op succes. Gelukkig maar. Anders zou VTM straks geen 12.000 maar 120.000 kandidaten of meer voor voor een nieuwe ‘Blind Getrouwd’ krijgen.

Deze reeks van ‘Blind Getrouwd’ heeft nu al duidelijk gemaakt dat huwen geen formaliteit is. Ondanks de wetenschap, massa’s meerkeuzevragen, gesprekken met psychologen, psychiaters en huwelijksspecialisten, zal het straks een groot succes zijn als drie van de vijf koppels, 60 procent dus, hun relatie verder zetten. Wij gokken op twee geslaagde huwelijken. Veertig procent dus. Ter vergelijking, koppels die in 2008 huwden, maakten 69 procent kans op een scheiding. In 2013 was dat ‘slechts’ 51 procent.

Annelies en Joris: wachten op de scheiding

Officieel zullen we pas volgende week te horen en te krijgen dat het over en uit is tussen Annelies en Joris. Maar de waakvlam van deze relatie is weken geleden al uitgedoofd. De twee zagen erg goed in waarom ze gematcht waren door de specialisten, maar de chemie tussen de pasgehuwden werkte niet. Annelies was gewoon niet klaar voor dit avontuur. “Ik word niet snel verliefd. Ik ga er pas voor als ik meerwaarde zie”, maakte ze duidelijk. Ze had zich beter niet ingeschreven. Een fout die ze vorige week al toegaf. “Ik heb dit experiment volledig onderschat”, zei ze toen.

Slaagkans: 0 procent (was al nul)

Elke en Tim: nu écht samenleven

Terwijl driekwart van de andere koppels bezig was met overlevingsinstinct, bouwden Elke en Tim weer naarstig verder aan hun prille relatie. Geen spannende seks, wel netjes samenleven. Zoals compleet vreemden voor elkaar na vijf weken televisiegeschiedenis horen te doen. Uit elk beeld blijkt duidelijk dat dit koppel de regie van wat Vlaanderen mag zien over hun prille huwelijk goed in handen heeft. Niet te veel mee gluren in de badkamer. Maar we horen dat Elke graag zingt terwijl ze een douche neemt.

Slaagkans: 95 procent (was 90)

Joke en Stijn: ter plaatse trappelen

Middelmaat. Niks dan middelmaat. Misschien wel te veel middelmaat. Over Joke en Stijn valt weinig uitzonderlijks te melden. Stijn vindt Joke een mooie persoon, een fantastische persoonlijkheid. Wat Joke van Stijn vindt, kwamen we alweer niet te weten. Misschien weet Stijn het zelf ook wel niet, want hij houdt zijn gevoelens onder controle. “Hoewel ik gekwetst ga worden als we niet bij elkaar blijven, wil ik mijn gevoelens zelf in de hand houden”, klonk het. Waarna ons knipperlicht meteen aansloeg.

Slaagkans: 15 procent (was 25)

Line en Victor: open gebloeid

Victor en Line blijven voor een evenwichtsoefening gaan. Toch zie je dat het koppel week na week aan kracht wint. Al blijft Victor met beide voetjes op de grond. “Ik heb schrik voor het beslissingsmoment. Ik geef onze relatie 50-50 kans.” Wij schatten de slaagkans een stuk hoger in. Omdat doctoraatsstudente Line ontdooid is en Victor echt wel galant is en echt matcht.

Slaagkans: 85 procent (was 75)

De opvallendste quotes

Joke (over haar relatie met Stijn): “Ik weet waar ik sta. Ik ben dus in een luxe-situatie.”

Jolien (over haar huwelijk): “Ik ben blij met de manier waarop we het aangepakt hebben. Ook op de mindere momenten.”

Joris (over het huwelijk met Annelies): “Het waren fantastische weken. Het doet pijn als je kan terugblikken. Het doet zeer.”

Jolien (over liefde): “Als je weet wat het is om liefde te voelen, dan schrikt dat af. In de periode dat ik alleen was, ben ik nooit meer verliefd geweest. Ik zou zo graag iemand tegenkomen die voor me gaat.”