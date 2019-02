Voor liefhebbers van natuur, reality en misdaad: nieuwe streamingdienst Dplay gelanceerd TDS

22 februari 2019

14u51 0 TV Wie niet naar ‘Thuis’ of ‘Familie’ maar liever onbeperkt naar ‘House Hunters’, ‘ Mythbusters’ of ‘Say Yes To The Dress’ wil kijken, kan een abonnement op een nieuwe streamingdienst overwegen. Discovery Benelux gaat immers de strijd aan met Netflix en lanceert Dplay, een eigen platform met content van zenders Discovery, TLC en Investigation Discovery.

Discovery Benelux zet zijn eerste stappen binnen video-on-demand. Het bedrijf lanceerde Dplay, een dienst waarop je alle programma’s van zenders Discovery, TLC en Investigation Discovery kan vinden. Denk aan realityprogramma’s als ‘Gold Rush’ (dat goudzoekers in Alaska volgt), ‘Say Yes To The Dress’ (aanstaande bruiden die de perfecte jurk uitzoeken), ‘Ed Stafford: Left for Dead’ (Waar survivalexperts uit de doeken doen hoe je kan overleven op extreme locaties), of ‘Dr. Pimple Popper’ (Over dermatologe en YouTube-ster Sandra Lee).

De dienst is gratis te bekijken, zij het in beperkte mate; kijkers krijgen immers reclame te zien wanneer ze niet betalen. De echte fans kunnen ook opteren voor een premiumversie die 3,99 euro per maand kost. De drie tv-zenders zijn live te bekijken en alle programma’s zijn ook op te vragen. Ze zijn handig onderverdeeld in categorieën als ‘adventure’ of ‘food’. De dienst werd eerder al gelanceerd in Scandinavië, Italië en Spanje.

Dplay is beschikbaar op desktop en via de app voor mobiel en tablet. Een abonnement kost 3,99 euro per maand, de eerste twee weken zijn gratis. Abonneren kan via deze link.