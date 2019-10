Voor het eerst onbekende Vlamingen in panel van ‘Beste kijkers' Redactie

23 oktober 2019

10u20 0 TV Vanavond is 'Beste kijkers' na zes seizoenen aan een primeur toe: voor het eerst zetelen vier onbekende Vlamingen in het panel. Van een barbier tot een vrouw met een autokerkhof, één ding hebben ze allemaal gemeen: een flinke portie humor.

Julie Jacobs doet overdag kankeronderzoek aan de UA, maar rijdt 's avonds naar haar boerderijtje in de Kempen. Ze heeft haar eigen autokerkhof en rijdt rond met Gerda, een monster van Frankenstein op wielen. Tits van Dueren is leerkracht Nederlands en Engels. Net als Julie, geeft ook de Antwerpse haar auto's een naam. Zij ruilde Jos net in voor Winderige Willy, want die heeft wél airco.

Piet Thuys is de geknipte kandidaat voor het programma van Nathalie Meskens, want... hij is barbier. En het levende bewijs dat ook mannen al eens graag keuvelen. Piet heeft een diploma in de Theologie, maar is allerminst vies van een stoute mop. Jan Linssen is een zandstraler uit Limburg. Hij rijdt rond in een bestelwagen met zijn naam op en mag zijn vader en broer ook collega noemen. Alle gasten uit de voorbije afleveringen willen deze vier helden een hart onder de riem steken en vullen deze keer zelf de ronde 'Waar kijken ze naar?', waarin ze naar een programma kijken en het panel moet raden over welke reeks het gaat.

'Beste kijkers’, om 20u35 op VTM