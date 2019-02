Voor het eerst in Belgische televisiegeschiedenis: VRT Journaal maakt live-verbinding met VTM Nieuws TDS

01 februari 2019

13u44

Bron: VRT 0

De VRT-nieuwsdienst heeft live de collega’s aan de Medialaan gefeliciteerd, met een live-verbinding die nooit eerder is gedaan in de televisiegeschiedenis. De VRT-nieuwsdienst legde contact met de studio van VTM Nieuws in Vilvoorde, en elk brak in het journaal van de ander in.