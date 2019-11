Exclusief voor abonnees Voor het eerst homokoppel in ‘Blind Getrouwd’: "Jaren gewacht op dé perfecte match" Jolien Boeckx en Sabine Van Damme

28 november 2019

00u00 0 TV Een primeur voor 'Blind getrouwd'. Na vier seizoenen en 17 huwelijken trouwen in de vijfde jaargang voor het eerst twee mannen. De voorbije jaren schreven holebi's zich wel in, maar niet genoeg, waardoor een match uitbleef. "Nu hebben we eindelijk een straffe klik gevonden tussen twee heel fijne mensen", klinkt het. Het resultaat zien we in het voorjaar op VTM.

Er lag druk op de schouders van de 'Blind getrouwd'-makers. In de Australische versie stapten in 2016 al twee mannen blind in het huwelijksbootje, het Nederlandse 'Married at First Sight' volgde een jaar later. Vanuit de Vlaamse holebigemeenschap kwam er dan ook kritiek op het uitblijven van een holebikoppel in 'Blind getrouwd'. "Zo'n 5% van de bevolking is holebi. En omdat zij maar een dikke 10% van de inschrijvingen uitmaken, is de poule waaruit wij kunnen matchen veel kleiner", legt expert en seksuoloog Wim Slabbinck uit. "Bovendien is het zo dat holebi's elkaar soms al kennen, iets waarop we nog extra moesten screenen."

Uit Oost-Vlaanderen

Vorig jaar was er blijkbaar al een potentiële match voor een holebikoppel, maar die was niet straf genoeg. De makers van 'Blind getrouwd' zetten daarom alles op alles om er dit jaar wél één te vinden. VTM lanceerde een filmpje waarin holebi's werden opgeroepen om zich in te schrijven en er werd samengewerkt met een hele reeks holebiverenigingen. Met succes, zo blijkt.

