Voor fans van ‘Glee’ en ‘High School Musical’: Netflix komt met muzikale serie ‘Julie and the Phantoms’ MVO

22 juli 2020

15u14 0 TV Goed nieuws voor fans van ‘Glee’ en ‘High School Musical’. Vanaf 10 september pakt Netflix uit met hun eigen musicalshow: ‘Julie and the Phantoms’.



‘Julie and the Phantoms’ is een muzikaal feelgood verhaal: Julie (Madison Reyes) is na het overlijden van haar moeder haar passie voor muziek verloren. Dat verandert wanneer er plots drie muzikale geesten uit 1995 (Charlie Gillespie, Jeremy Shada en Owen Patrick Joyner) in de voormalige muziekstudio van haar moeder opduiken. Julie krijgt weer plezier in het leven en vindt terug inspiratie om songs te schrijven en te zingen. De jongens raken steeds hechter bevriend met Julie en overtuigen haar om samen een nieuwe band op te richten: ‘Julie and the Phantoms’.

De reeks werd in het leven geroepen door Emmy-winnaar Kenny Ortega, de man achter de populaire Disneyreeksen ‘High School Musical’ en ‘Descendants’.

‘Julie and the Phantoms’ is vanaf 10 september te streamen op Netflix.