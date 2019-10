Voor en na: wildebrassen uit ‘Geordie Shore’ zijn helemaal volwassen geworden SDE

16 oktober 2019

16u02 0 TV Acht jaar geleden was ‘Geordie Shore’ voor het eerst op MTV te zien. In navolging van het Amerikaanse ‘Jersey Shore’ hokten een aantal jongeren uit Newcastle samen, om zich over te geven aan wilde feestjes en véél drank en seks. De jongeren werden echte sterren, al wisselde de cast regelmatig. Enkele van de populairste gezichten zijn al enkele weken te zien in de nieuwe realityreeks ‘Geordie Shore OG’s’, al zijn ze niet allemaal meer zo herkenbaar.

Gary ‘Gaz’ Beadle

Gary Beadle was 15 seizoenen lang te zien in ‘Geordie Shore’. De jongeman was vooral in knappe vrouwen geïnteresseerd, en maakte er dan ook een sport van om een lijst van veroveringen bij te houden. Toch viel hij uiteindelijk voor zijn collega Charlotte Crosby, wat in een ellenlange knipperlichtrelatie uitmondde. Na een buitenbaarmoederlijke zwangerschap in 2016 die resulteerde in een miskraam, was hun relatie echter definitief voorbij. Gaz - zoals Gary zichzelf noemde - bracht een autobiografie uit, heeft een eigen nachtclub (Pure Nightclub in Zante) en een kledinglijn met collega’s Scott en Aaron. Het ziet er trouwens naar uit dat Gaz zijn turbulente liefdesleven achter zich heeft gelaten, want de man is al enkele jaren gelukkig met model Emma McVey. De twee hebben al een zoontje, Chester, en zijn in verwachting van een dochtertje.

Holly Hagan

Toen de rondborstige Holly Hagan in 2011 voor het eerst te zien was in ‘Geordie Shore’, viel ze niet meteen in de smaak bij de rest van de cast. Die vonden namelijk dat ze geen échte Geordie was. Maar al snel ging het beter, en Holly begon relaties met collega’s James Tindale en Kyle Christie. In 2016 verliet ze de show, al kon ze haar mede-Geordies duidelijk niet missen. In 2018 was ze al opnieuw te zien, al was haar terugkeer maar van korte duur. In tussentijd bracht Holly ook een autobiografie uit, ‘Not Quite A Geordie’, en poseerde ze voor mannenbladen FHM en Nuts. Ze heeft ook een kledinglijn voor de online winkel Lasula en bracht een cover uit van het nummer ‘Milkshake’ van Kelis. Ondertussen is Holly verloofd met voetballer Jacob Blythe. “Ik geloofde lange tijd dat ik het niet verdiende om geliefd te zijn, maar ik was zo fout", vertelde de realityster op Instagram. “Jacob is alles waarvan men me vertelde dat ik het niet verdiende, en meer. Ik heb nooit in happy endings geloofd, maar nu heb ik het mijne gekregen.”

Marnie Simpson

In 2013 nam castlid Sophie haar nichtje, Marnie, mee naar het Geordie Shore-huis. De 18-jarige zette meteen het huis op stelten en deed er lang over om vriendschap te sluiten met de rest van de cast. Marnie stond vooral bekend om haar intense relatie met collega Aaron Chalmers. Hoewel de twee nooit echt een koppel werden, bleven ze elkaar - ondanks andere relaties - steeds opzoeken en toonden ze zich ook erg jaloers. Tot 2018 was ze regelmatig te zien in ‘Geordie Shore’, maar Marnie nam ook deel aan ‘Celebrity Big Brother’ en ‘Ex On The Beach’ - net als veel van haar ex-castleden trouwens. In 2017 was Marnie te zien in het MTV-programma ‘Single AF’, waar ze als beroemdheid een lief probeerde te zoeken. En dat lukte, want ze begon een relatie met een andere beroemdheid, Casey Johnson, die in enkele Britse boybands heeft gezeten. En de twee zijn - ondanks enkele tussenpauzes - nog steeds samen en verwachten zelfs een eerste kindje.

Aaron Chalmers

In 2014 vervoegde de zwaar getatoeëerde Aaron Chalmers, een vriend van Gaz, de show. Zoals gezegd was zijn knipperlichtrelatie met Marnie een belangrijke verhaallijn van de reeks, al weerhield dat Aaron er niet van om regelmatig andere vrouwen te versieren. Ongeveer twee jaar geleden verliet hij de show om zich op een carrière in de mixed martial arts te richten. En niet onverdienstelijk, want de realityster won al vijf van de zes gevechten.

DEZE GEORDIE’S VAN HET EERSTE UUR KOMEN NIET VOOR IN DE REALITYSHOW

Vicky Pattison

Vicky Pattison nam in ‘Geordie Shore’ geen blad voor de mond en dat zorgde ervoor dat ze dan ook wel eens op de vuist ging. In 2014 verliet ze de show en sindsdien heeft ze niet stilgezeten. Ze won het programma ‘I’m A Celebrity’ in 2015, schreef enkele succesvolle boeken, bracht een fitness-dvd uit, heeft voedings-, mode- en juwelenlijnen en verscheen in verschillende tv-programma’s zoals ‘Judge Geordie’, ‘Loose Women’ en ‘Extra Camp’. En in 2016 werd bekendgemaakt dat Vicky zo goed geboerd had dat ze nu een miljonair is. Dat ze niet te zien is in ‘Geordie Shore OG’s’, heeft misschien met haar drukke agenda te maken. Tegenwoordig is de vrouw te zien in ‘Celebrity MasterChef’ en binnenkort in de nieuwe show ‘Celebrity Coach Trip’. En ook in de liefde gaat het haar voor de wind: nadat verloofde John Noble haar een jaar geleden bedroog, heeft ze opnieuw een stabiele relatie met Ercan Ramadan.

Charlotte Crosby

Charlotte Crosby was lange tijd een van de populairste castleden van ‘Geordie Shore’, omwille van haar vrolijke karakter, dronken avonturen en knipperlichtrelatie met Gaz. Ze kon er dan ook niet mee lachen dat ze niet gevraagd was voor het nieuwe programma. “9 jaar loyaliteit”, schreef ze kwaad op Facebook. “9 f*cking jaren. F*cking bedankt. Klootzakken.” In 2016 verliet Charlotte de show, nadat een buitenbaarmoederlijke zwangerschap een einde maakte aan haar relatie met Gaz. In 2013 won ze ‘Celebrity Big Brother’, waarna ze een eigen show kreeg op TLC: ‘The Charlotte Crosby Experience’. Charlotte bracht ook enkele succesvolle boeken en fitnessdvd’s uit. En MTV vergat haar niet, want de realityster werd het gezicht van het programma ‘Just Tattoo of Us’ en kreeg een eigen realityprogramma: ‘The Charlotte Show’. Ze woont tegenwoordig samen met haar vriend, Josh Ritchie, in Bolton.

