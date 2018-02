Voor de filmfans: zender CAZ telt af naar de Oscars met speciale programmatie TDS

26 februari 2018

14u47

Bron: VTM 0 TV Op 4 maart worden de Oscars, de belangrijkste en meest prestigieuze filmprijzen, voor de 90ste keer in Hollywood uitgereikt. Ben jij een filmfan in hart en nieren? Mannenzender CAZ telt alvast af op passende wijze: zij trakteren de kijkers op een bijzondere Oscars-programmatie.

Vanaf vandaag, 26 februari, start de Oscarweek bij CAZ. Elke dag om 20.40u zenden zij een klassieker uit die de Oscar voor 'Beste Film' heeft gekregen. Vanavond brengt CAZ de actiefilm 'The French Connection' met Gene Hackman, Roy Scheider en Fernando Rey. Agenten Popeye Doyle en Buddy Russo zijn een groot drugsnetwerk op het spoor binnen onderwereld van New York. Het besef dat de politie hen afluistert maakt de criminelen uiterst behoedzaam, maar de agenten weigeren de klopjacht op te geven.

Op dinsdag 27 februari is er het maffia-epos 'The Godfather' van Francis Ford Copppola met Marlon Brando, Al Pacino en James Caan. Don Vito Corleone staat aan het hoofd van een maffiafamilie in New York. Wanneer een gangster van een andere familie besluit drugs te verhandelen in heel New York, ontstaan er problemen.

Op woensdag 28 februari staat het waargebeurde verhaal 'Chariots Of Fire' met Ben Cross, Ian Charleson en Nicholas Farrell op het programma waarin twee Britse atleten tegen elkaar strijden op de Olympische Spelen in 1924.

Op donderdag 1 maart is er de oorlogsfilm 'Platoon' van Oliver Stone, met Charlie Sheen, Tom Berenger en Willem Dafoe. Student Chris Taylor heeft zijn schoolcarrière opgegeven voor een leven als soldaat. Wanneer Chris als vrijwilliger naar Vietnam wordt gestuurd, wordt hij al bij zijn aankomst met zijn neus gedrukt op de harde realiteit van de oorlog.

Op vrijdag 2 maart brengt CAZ het Amerikaans drama 'The English Patient 'van Anthony Mingella met Ralph Fiennes, Kristin Scott Thomas, Juliette Binoche en Willem Dafoe. De Canadese verpleegster Hana is ervan overtuigd dat er een vloek op haar rust. Iedereen van wie ze houdt of die dicht bij haar komt, is gedoemd om te sterven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog stort Hana zich daarom volledig op de verzorging van een zwaargewonde Engelse patiënt, die zijn geheugen is kwijtgeraakt.

In het weekend van 3 en 4 maart, volgen nog Oscarwinnaars 'Shakespeare in Love' met Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes en Goeffrey Rush en '12 Years a Slave' met Chiwetel Ejiofor, Lupita Nyong’o en Michael Fassbender.