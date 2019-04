Voor de diehard 'Game of Thrones’-fans: nu ook lessen Valyriaans kv

11 april 2019

20u41

Bron: Reuters 1 TV Goed nieuws voor ‘Game of Thrones’-fans die ervan dromen om net als ‘Mother of Dragons’ Daenaerys Targaryen een aardig mondje Valyriaans te spreken: voortaan biedt talenapp Duolingo immers gratis lessen aan in de fictieve taal.

De Amerikaanse linguïst David J. Peterson creëerde de unieke taal voor de TV-reeks ‘Game of Thrones’. Maar degene die de taal het best beheerst, is volgens hem acteur Jacob Anderson. “Hij speelt Grey Worm in ‘Game of Thrones’ en hij is zo goed, zó goed. Hij is stukken beter dan ikzelf”, vertelt hij aan Reuters. “Toen ik hem voor het eerst Valyriaans hoorde spreken, zei ik gewoon ‘wow’. Ik spoelde terug en bekeek het opnieuw.”

Peterson is medeoprichter van de Language Creation Society. Hij creëerde de taal op basis van enkele woorden en zinnen die door schrijver George R.R. Martin werden ontwikkeld voor zijn romans ‘Het lied van ijs en vuur’, waarop de televisieserie is gebaseerd. “Ik heb geen andere talen gebruikt. Nadat ik al Martins materiaal verwerkt had, werkte ik het uit op een manier waarvan ik dacht dat de lezers en George R.R. Martin het zouden verwachten en appreciëren”, aldus Peterson.

De linguïst, die ook de taal van de Dothraki uitwerkte, kreeg van de tv-makers de scenario’s in handen, met daarin de gemarkeerde passages die allemaal naar het Valyriaans of Dothraki vertaald dienden te worden. Hij las de taal lettergreep voor lettergreep in voor de acteurs. “Ik neem het heel traag op zodat ze precies kunnen horen hoe het uitgesproken wordt en dan neem ik het ter referentie in het Engels op”, vertelt Peterson.

De allerlaatste aflevering van ‘Game of Thrones’, wordt uitgezonden op 19 mei. Maar de talen zullen na afloop van de reeks blijven voortleven. Peterson heeft immers voor de talenapp Duolingo een cursus uitgewerkt waarmee fans gratis Valyriaans kunnen leren spreken. Volgens de app zijn er momenteel al 800.000 actieve studenten. Dat is meer dan het aantal gebruikers dat Noors of Hindi wil leren.

“Ik doe ook alle opnames, dus het is mijn stem die je hoort als je de app gebruikt. En ik volg de cursus zelf ook, omdat het goed is om het te onderhouden”, vertelt Peterson.