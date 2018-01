Voor alle 'Thuis'-kijkers: Kobe geeft meer details rond Kaat TDS

23 januari 2018

Het zijn heftige tijden in 'Thuis' voor Kobe. Hij verloor zijn job en verwijt Kaat dat dit haar schuld is. En blijkbaar zijn zijn stoppen doorgeslagen. Kaat is spoorloos en Kobe denkt dat hij haar heeft vermoord… is dat zo? Karin is bereid om Kobe te helpen, maar dan wil ze het volledige verhaal weten. Wat is er met Kaat gebeurd? Waar is ze? Leeft ze nog? Kobe geeft beetje bij beetje meer details …