Voor aandachtige kijkers: er zit letterlijk muziek in 'Het rad’ Isabelle Deridder

10 augustus 2020

06u39 2 TV Er zit muziek in 'Het rad', het legendarische spelprogramma dat aan een revival bezig is op VIER. Letterlijk zelfs. Wie goed luistert, kan maar liefst veertig hits herkennen telkens eraan wordt gedraaid.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Nadat we de afgelopen week zelf onder andere 'Happy' van Pharrel Williams, 'Girls just want to have fun' van Cyndi Lauper, 'Eye of the tiger' van Survivor, 'I'm still standing' van Elton John, 'Material Girl' van Madonna en 'You spin me round' van Dead or Alive de revue hoorden passeren - en bijgevolg een beetje begonnen te twijfelen aan onze mentale gezondheid - legt SBS-woordvoerster Barbara Salomon uit hoe de vork in de steel zit. "VIER bracht 'Het Rad' terug, maar op geheel eigen manier. Enkele nieuwe twists waren erg zichtbaar, maar daarnaast waren er ook subtielere aanpassingen. Zoals de geluidjes die het rad maakt. Die zijn allesbehalve random: het zijn bewerkingen van bekende nummers."

Op hetzelfde ritme

Op basis van herkenbaarheid en ambiance werden veertig klassiekers uitgekozen. "Deze songs werden door een muziekproducer herwerkt tot individuele noten, zodat de muziek kan meespelen op het ritme van het rad. Bij elke draai kiest het rad willekeurig een nummer uit die lijst.”

'Het rad’, om 21.20 uur op VIER

LEES OOK:

Groot kijkcijfersucces voor ‘Het Rad’

VIER huurt Kobe Ilsen in om ‘Blind Gekocht’ te presenteren: “Ik kreeg de zegen van de VRT. Én van Dina”