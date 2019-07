Volledige reeks ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ op Netflix te zien SD

01 juli 2019

17u47 0 TV Goed nieuws voor wie de zomermaanden met een flinke brok nostalgie wil beginnen: Netflix heeft alle zes seizoenen van ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ online gezet. De sitcom met Will Smith eindigde ruim 23 jaar geleden. Ook ‘The Big Bang Theory’ werd aan de catalogus van de streamingdienst toegevoegd.

De streamingdienst Netflix verrast vandaag door alle zes seizoenen van de populaire sitcom ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ online te plaatsen. Daarin verhuist Will Smith van Philadelphia naar zijn oom en tante in Bel-Air, een welgestelde buurt in Los Angeles. In 1996, 23 jaar geleden, liep de sitcom ten einde. Het lanceerde wel de carrière van Will Smith, en ook de Carlton Dance en het intronummer werden legendarisch.

Netflix zette ook tien seizoenen van ‘The Big Bang Theory’ online. In mei was de laatste aflevering van die reeks in de Verenigde Staten te zien, in het najaar kunnen wij daarvan genieten op Q2. Het elfde en twaalfde seizoen van de reeks rond de vrienden en nerds Sheldon, Leonard, Raj en Howard, zijn voorlopig nog niet op Netflix te zien.