Volledige cast 'De Luizenmoeder' bekend: "Nee, we gaan de Nederlandse reeks niet zomaar nadoen" IDR

12 juli 2018

00u00 3 TV VTM heeft de volledige cast van de nieuwe reeks 'De Luizenmoeder' voorgesteld. "Nee, we gaan niet zomaar het Nederlandse origineel nadoen", vertelt hoofdrolspeelster Lynn Van Royen. "Wat me wel stress geeft, is dat ik voor de allereerste keer comedy doe."

'De Luizenmoeder' speelt zich af op een school en is een satire op hoe ouders en leerkrachten zich gedragen. De reeks is enorm populair bij onze noorderburen. VTM maakt er nu een Vlaamse versie van. Actrice Lynn Van Royen (29) - die recent nog de prijs voor Beste Actrice binnenrijfde op het televisiefestival van Monte Carlo voor 'Beau Séjour' - heeft de titelrol beet. Zij speelt 'luizenmoeder' Hannah. De rest van de cast bestaat uit Els Dottermans, Tom Audenaert, Katelijne Damen, Elise Bundervoet, David Cantens, Maarten Ketels, Steven Beersman, Isabelle Van Hecke, Hélène Devos, Ikram Aoulad en Abdul Malik Mohammed.

Andere humor

De VTM-bewerking speelt zich net als het origineel af op een lagere school, vertelt Van Royen. "Daar krijgen elk jaar een luizenmoeder en -vader de 'eer' om een luizenkamsessie te houden. Omdat mijn kind nieuw is op school, is die rol weggelegd voor Hannah." Voor Lynn, zelf mama van twee kindjes, is de reeks soms wel herkenbaar. "De situaties zijn nooit zo extreem, maar af en toe is er stress omwille van miscommunicatie of de zoektocht naar een gezonde verjaardagstraktatie. (lacht) Ik probeer vooral de kerk in het midden te houden."

Dat 'De Luizenmoeder' zo'n succes is in Nederland maakt haar niet ongerust. "Het gaat wel om dezelfde reeks, maar we gaan het niet zomaar nadoen", klinkt het. "Dat zou ook niet werken. Nederlanders hebben een heel ander gevoel voor humor en zijn veel directer. Wat ik wel een beetje stressy vind, is dat ik voor de allereerste keer comedy ga brengen",besluit Van Royen. Maandag starten de opnames. Wanneer de reeks op het scherm komt, is nog niet bekend.