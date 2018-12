Volgens onze lezers wint Michèle Cuvelier vanavond ‘De Slimste Mens ter Wereld’ DBJ

20 december 2018

16u15 0 TV Vanavond wordt de finale van ‘De Slimste Mens’ uitgezonden en volgens onze lezers maakt radiostem Michèle Cuvelier (26) het meeste kans om die te winnen. In onze poll haalde de presentatrice van Studio Brussel 47% van de stemmen.

Bijna de helft van de lezers denkt dat Michèle Cuvelier vanavond de finale van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ zal winnen. Meer dan 20.000 lezers brachten hun stem uit, waarvan 47% voor de presentatrice van Studio Brussel. Na Cuveliers volgt die andere radiostem Peter Van de Veire (46) met 30% van de stemmen. VTM-journaliste Julie Colpaert (38) vervolledigt het rijtje met 23% van de stemmen.

Michèle Cuvelier is aan een indrukwekkende reeks bezig in de VIER-quiz. Niet alleen is ze de allereerste kandidate die álle afleveringen in de finaleweken heeft gespeeld, ze is met 598 seconden ook de absolute recordhoudster van het spel. Drie van de vijf hoogste scores aller tijden staan ook op naam van de Stubru-stem.

Ook MNM-bezieler Peter Van de Veire is aan een indrukwekkend parcours bezig. In de voorrondes speelde hij zes afleveringen mee, waarvan hij er vijf won. Hij kwam terug in de kwartfinale van het spel en fietste daar ogenschijnlijk zonder veel moeite door naar de laatste drie. Van de Veire deed in 2010 al een keer mee aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’, maar moest toen de duimen leggen tegen Koen Wauters.

De grootste kampioene van dit seizoen, althans in het aantal deelnames, is VTM-journaliste Julie Colpaert. Zij brak het record van twaalf opeenvolgende deelnames en is daarmee uiteraard het meest succesvolle VTM-gezicht in de quiz. Dat wordt ze natuurlijk helemaal als ze de quiz vanavond ook zou winnen. Daar slaagde totnogtoe geen enkel VTM-gezicht in (Freek Braeckman werkte in 2009 nog bij het VRT-journaal).

De finale van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ is vanavond te zien op VIER om 21u50.

Stemmen op je winnaar kan nog steeds.