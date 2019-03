Voice Kids-kandidaat Robin (14) houdt van make-up en maakt lange neus naar pesters: “Boeie” Suzanne Borgdorff

29 maart 2019

23u20

Bron: AD.nl 0 TV The Voice Kids in Nederland is aan zijn achtste seizoen toe. Tijdens de laatste auditieronde zong kandidaat Robin (14) deze avond de sterren van de hemel. En passant bracht hij ook een belangrijke boodschap over. De muzikale puber draagt graag een dikke laag make-up en wordt daar regelmatig om gepest. Zijn reactie? “Boeie!”

Robin, die de make-uptutorials op YouTube op de voet volgt, plaatste zich na het allerlaatste optreden van de blind auditions moeiteloos voor de volgende ronde. Amper een paar seconden na het inzetten van zijn vertolking van Bill Withers’ Ain’t No Sunshine, drukten rapper Ali B, Anouk, oud-Songfestivalkandidate Ilse DeLange en Marco Borsato op hun rode knop. De studio ging uit zijn dak.

Ali B sprak van een fantastisch optreden en vindt het bewonderenswaardig dat Robin van plan is eigen liedjes te schrijven. "Je hebt een eigen geluid, een bijzondere klank”, oordeelde Anouk. “Alles is nice: je presence, je looks, alles is zoals het hoort te zijn.” Ilse vond vooral het feit dat de deelnemer zichzelf begeleidt op gitaar erg belangrijk. Terwijl Robin zijn lok achterover gooide, koos hij zonder twijfel voor de begeleiding van rockchick Anouk. Trots rende hij met haar cadeautje, een ketting, naar zijn familie en vriendinnen die achter de schermen uitzinnig reageerden.

Presentatrice Wendy van Dijk merkte voor de auditie op dat niet veel jongens make-up dragen. “Ik vind het knap van je: met make-up op naar de brugklas.’' ,,Er zijn mensen die er inderdaad iets van vinden. Dan noemen ze me een homo of vinden ze dat het eraf moet. Maar dat kan me niets schelen. Boeie! (ook hier bekend jongerenjargon, red.)”

De battles van The Voice Kids gaan volgende week van start. Dan moet Robin het tegen een concurrent opnemen.

Jaaaaaa vanavond is het eindelijk zo ver the blinds allemaal kijken dus ❤️✌🏻20:30 RTL 4 Een foto die is geplaatst door null (@robintinge) op 29 mrt 2019 om 08:05 CET

Nou jongens na heeeel lang wachten mag ik het eindelijk zeggen ik doe mee met the voice kids dus allemaal kijken volgende week vrijdag 29 maart om 20:30 op RTL 4 ✌🏻🎉❤️ Een foto die is geplaatst door null (@robintinge) op 22 mrt 2019 om 16:00 CET