Voetbalanalist van der Gijp na Bo Van Spilbeeck-rel: "Nederland is helemaal doorgeslagen" Redactie

05 februari 2018

21u49

Bron: ANP 0 TV Nederland is helemaal de weg kwijt door zo'n groot punt te maken van de 'grap' die René van der Gijp en Johan Derksen vrijdag in Voetbal Inside maakten over transgenders. "We zijn helemaal doorgeslagen in dit land", zo reageerde 'Gijp' vandaag in de uitzending van VI.

"Er is mij gevraagd om te zeggen dat ik niets tegen homo's heb. Dat heb ik inderdaad niet", zei Van der Gijp fel. "Er is mij gevraagd om te zeggen dat ik niets tegen transgenders heb. Dat heb ik ook niet. En ik heb ook niets tegen lesbiennes.

Het zal mij allemaal een zorg zijn", aldus de voetbalanalist, die benadrukt dat de kijker niet gek is en zelf een mening kan vormen. "Heel veel kijkers weten dat dondersgoed. Ze kunnen voor zichzelf wel bepalen wat ik er mee wil zeggen."

Van der Gijp verkleedde zich vrijdag als vrouw en grapte met pruik op voortaan door het leven te gaan als 'Renate' naar aanleiding van het nieuws rond de VTM-journalist Bo Van Spilbeeck, die voortaan door het leven gaat als vrouw. Derksen verklaarde op zijn beurt transgenders vreemd te vinden.

Verzuren

Derksen was het volledig met Van der Gijp eens en stelde dat Nederland een beetje aan het "verzuren" is. "We worden achtervolgd door selectieve verontwaardiging", zei hij. "Wij zijn een beetje de mening en de stem van de kantine. Zo zitten wij hier te praten."

Volgens Derksen zit er naast de doelgroep ook een groep mensen naar VI te kijken die totaal niet geïnteresseerd is in het voetbalprogramma. "Die zitten te kijken of ze ons kunnen betrappen op een zinnetje. Het gaat helemaal nergens over."

Derksen zei vervolgens dat hij zich niets van de kritiek aantrekt. "Ik kom niet helemaal uit Drenthe rijden om hier om de hete brij heen te praten. Of ze halen mij van de buis of ze laten me mijn gang gaan."

Contract

Zowel Van der Gijp als Derksen zou het wel een mooi einde van VI vinden, mocht het programma van de buis worden gehaald. Van der Gijp: "We hebben alle drie nog voor drie maanden een contract en we maken er geen van allen een punt van om te stoppen. Als we dat alle drie denken, dan kappen we er toch lekker mee." Derksen: "Soms denk ik, dat zou een mooi afscheid zijn."

Zover is het nog niet. RTL liet eerder vandaag weten dat Voetbal Inside ondanks de kritiek gewoon op televisie te zien blijft. Wel stelde de zender dat de grap "ongepast" was.